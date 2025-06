Questo piccolo accessorio, ti consente di trasformare qualunque luce, anche se non puoi utilizzare una lampadina Hue, in una luce connessa in modo da poterla controllare tramite l'app Hue o la tua voce. Usa il Bluetooth per avere il controllo istantaneo della luce o connettiti a Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità.