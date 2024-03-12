Assistenza

Guida alla configurazione

Come installare uno Starter Kit

Indipendentemente dal tipo di Starter Kit Philips Hue, la configurazione sarà molto semplice. Assicurati di avere a disposizione le lampadine, Hue Bridge e tutti gli accessori per luci connesse inclusi per iniziare il tuo viaggio nell'illuminazione connessa.

Prima di iniziare la configurazione

  1. Collega Hue Bridge a una presa.
  2. Connetti Hue Bridge al router Wi-Fi utilizzando il cavo Ethernet incluso.
Connessione di un Hue Bridge

3. Attendi l'accensione delle prime due luci.

4. Posiziona le lampadine nelle lampade o negli apparecchi per illuminazione e assicurati che siano alimentati.

Configurazione di uno Starter Kit

  1. Scarica l'app Hue dall'App Store o da Google Play Store.
  2. Apri l'app Hue. Assicurati che il tuo telefono sia connesso alla stessa rete Wi-Fi di Hue Bridge.
  3. Segui le istruzioni visualizzate per connettere Hue Bridge all'app.
  4. Se Hue Bridge è stato connesso correttamente, l'app Hue cercherà le luci. Segui le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
  5. Se lo Starter Kit includeva accessori, puoi aggiungerli facilmente contemporaneamente:

Scopri come configurare un Hue Dimmer switch

Scopri come configurare un Hue Smart button

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di ulteriore assistenza per configurare lo Starter Kit, sfoglia le nostre Domande frequenti o contatta l'Assistenza Philips Hue. 

