Indipendentemente dal tipo di Starter Kit Philips Hue, la configurazione sarà molto semplice. Assicurati di avere a disposizione le lampadine, Hue Bridge e tutti gli accessori per luci connesse inclusi per iniziare il tuo viaggio nell'illuminazione connessa.
Guida alla configurazione
Come installare uno Starter Kit
Configurazione di uno Starter Kit
- Scarica l'app Hue dall'App Store o da Google Play Store.
- Apri l'app Hue. Assicurati che il tuo telefono sia connesso alla stessa rete Wi-Fi di Hue Bridge.
- Segui le istruzioni visualizzate per connettere Hue Bridge all'app.
- Se Hue Bridge è stato connesso correttamente, l'app Hue cercherà le luci. Segui le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
- Se lo Starter Kit includeva accessori, puoi aggiungerli facilmente contemporaneamente:
Hai bisogno di aiuto?
Se hai bisogno di ulteriore assistenza per configurare lo Starter Kit, sfoglia le nostre Domande frequenti o contatta l'Assistenza Philips Hue.
