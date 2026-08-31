Voordat je je lampen met Apple TV synchroniseert, open je de Philips Hue app en creëer je een entertainmentruimte. Hiermee kun je je lampen virtueel positioneren, zodat ze nauwkeurig reageren op wat er op het scherm gebeurt.

Zodra je entertainmentruimte is ingesteld, gebruik je het tabblad Synchronisatie in de Hue app om synchronisatie te starten en te beheren.

Wil je je lampen synchroniseren met Apple Music op Apple TV? Schakel simpelweg over naar de muziekmodus op het tabblad Synchronisatie om een dynamische lichtervaring te creëren die reageert op het ritme en de energie van je muziek.