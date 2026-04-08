Een Philips Hue starterkit configureren

Een Philips Hue starterkit bevat alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan met slimme verlichting:

Eén of meer Philips Hue slimme lampen of verlichting

Een Hue Bridge (of Bridge Pro)

Een voedingsadapter en ethernetkabel

Soms een slim accessoire, zoals een dimmer switch

De combinatie van slimme verlichting en de Hue Bridge maakt de volledige Philips Hue ervaring mogelijk, met functies zoals automatiseringen, bediening als je weg bent van huis en integratie met belangrijke smart home-platforms.

