Eén Hue wandschakelaarmodule kan, maximaal twee kamers, een zone of zelfs je complete slimme verlichtingssysteem bedienen. De keuze is aan jou! Als je er de voorkeur aan geeft om alleen een subset van lampen binnen een kamer te regelen, raden we je aan om eerst een Zone van die lampen te maken om de meeste flexibiliteit te krijgen bij het maken en selecteren van scènes voor die lampen.