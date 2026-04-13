Bedrade dimmer switch (1 kanaal)
De huidige prijs is € 59,99
De huidige prijs is € 59,99
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Over de Bedrade dimmer switch (1 kanaal)
Voeg je dimbare niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade dimmer switch kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt smart! Bedien ze in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel automatiseringen in die passen bij je dagelijkse routine en neem lampen op in scènes. Je installeert de compacte module achter de schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Als je een dimmer switch vervangt, is een drukschakelaar nodig om dit product te bedienen. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt.
- Maakt niet-slimme lampen slim
- Bedien slimme en niet-slimme lampen
- Stel automatiseringen en lichtscènes in
- Werkt met of zonder nuldraad
- Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103111876
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief Hue dimmer switch
- Ja
- Middenstuk
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Slaapkamer, Eetkamer, Functioneel, Hal, Thuiskantoor, Studeerkamer, Woonkamer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103111876
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,06 kg
- Hoogte
- 140 mm
- Lengte
- 88 mm
- Breedte
- 45 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004296901
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103111876
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik
- 0,4
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 16,8 mm
- Totale lengte
- 41 mm
- Totale breedte
- 37,3 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
De schakelaar
- Instelbare knoppen
- 1
- Levensduur
- 25,000 clicks
- Montagemogelijkheden
- muur
- Ondersteunde bedrading
- Neutrale draad, Zonder neutrale draad
- Uitvoerkanaal
- 1 kanaal
- Lampbelasting
- 5-200W LED-trailing-edge (inclusief dimbare LED-voorschakelapparaten), 5-20W LED-leading-edge, 20-200W halogeen, gloeilamp - trailing-edge, 20-150W halogeen, gloeilamp - leading-edge
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
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