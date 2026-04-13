Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue Bedrade dimmer switch (1 kanaal)
Op voorraad
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Over de Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Voeg je dimbare niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade dimmer switch kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt smart! Bedien ze in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel automatiseringen in die passen bij je dagelijkse routine en neem lampen op in scènes. Je installeert de compacte module achter de schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Als je een dimmer switch vervangt, is een drukschakelaar nodig om dit product te bedienen. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt.

  • Maakt niet-slimme lampen slim
  • Bedien slimme en niet-slimme lampen
  • Stel automatiseringen en lichtscènes in
  • Werkt met of zonder nuldraad
  • Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge

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