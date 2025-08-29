Met Hue Secure kun je zelf kiezen hoe je je woning in realtime in de gaten wilt houden, of je dat nu wilt doen met een videodeurbel bij de voordeur of een camera in je woonkamer. Gebruik deze gids om te kijken welke Secure beveiligingscamera het meest geschikt is voor jou.
Slimme beveiligingscamera's vergelijkingsgids
Hue Secure beveiligingscamera's bekijken
Hue
Philips Hue Secure camera met verstraler
€ 309,99
Hue
Hue Secure Camera, bedraad
€ 149,99
Hue
Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
€ 169,99
Hue
Hue Secure Camera, batterij
€ 179,99
Hue
Secure bureaustandaard
€ 49,99
€ 29,99
Hue
Secure camera laagspanningskabel 3 m | Philips Hue
€ 29,99
Hue
Secure antivalkabel
€ 14,99
Hue
Secure camera bevestiging met pen
€ 39,99
€ 23,99
Hue
Bridge
€ 59,99
Hue
Secure Contact sensor
€ 39,99
Hue
Secure starterkit met camera
€ 349,99
Hue
Buitenvoeding, 40 W
€ 49,99
Slimme beveiligingscamera's vergelijken
Bedrade cameraMeer informatie
Camera op batterijenMeer informatie
SchijnwerpercameraMeer informatie
Bedrade videodeurbelMeer informatie
2K-model beschikbaar
1080p-model beschikbaar
Beeldaspect
Ingebouwde lamp
Geschikt voor buiten
Montagebeugel
Vermogen
Live weergave
Nachtzicht
Tweerichtingscommunicatie
Verstuurt door beweging geactiveerde meldingen
Werkt met alle Hue lampen¹
Bekijk je videogeschiedenis²
Houd je woning in de gaten in real time
Ontvang waarschuwingen rechtstreeks op je mobiele apparaat. Zie wat er gebeurt - terwijl het gebeurt - met een heldere, duidelijke live-weergave. Je Secure camera is thuis zodat jij dat niet hoeft te zijn.
Volledige controle over huisbeveiliging en verlichting in één app
De Hue app geeft je volledige controle over je slimme beveiliging en verlichting. Beheer Hue camera's, videodeurbellen en sensoren, ontvang direct meldingen en activeer automatiseringen of alarmen, rechtstreeks op je telefoon. Koppel met slimme lampen om de beveiliging te verbeteren en je instellingen aan te passen, allemaal in één app.
Gebruik je stem voor handsfree bediening
Werkt met Alexa, Google Assistant en Apple Home. Vraag gewoon om je camerafeed weer te geven op een slim scherm, of er nu beweging is gedetecteerd of als je gewoon even wilt kijken.
Meer informatie over slimme woningbeveiliging
Vragen & antwoorden over slimme beveiligingscamera's
Hoeveel kosten slimme beveiligingscamera's meestal?
Hoeveel kosten slimme beveiligingscamera's meestal?
Hebben slimme beveiligingscamera's audio?
Hebben slimme beveiligingscamera's audio?
Hoe lang slaan slimme beveiligingscamera's beelden op?
Hoe lang slaan slimme beveiligingscamera's beelden op?
Welke slimme beveiligingscamera's werken met apps voor stembediening zoals Alexa, Google Home of Apple HomeKit?
Welke slimme beveiligingscamera's werken met apps voor stembediening zoals Alexa, Google Home of Apple HomeKit?
Wat is de beste slimme beveiligingscamera?
Wat is de beste slimme beveiligingscamera?
Wat is de beste deurbelcamera?
Wat is de beste deurbelcamera?
¹ Vereist een Philips Hue Bridge en ten minste één Philips Hue lamp (afzonderlijk verkrijgbaar).
² Vereist een Secure abonnement (afzonderlijk verkrijgbaar).
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.