Bundle: Play gradient lightstrip voor PC + Bridge Pro
Creëer een meeslepende ervaring tijdens je PC game met de Hue Gradient LED- strip en Bridge Pro. Dynamische verlichting die synchroniseert met je tv scherm.
Huidige prijs is € 215,98, oorspronkelijke prijs is € 239,98
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Vloeiende kleurovergangen
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem en accessoires
- Sync app nodig om content te syncen
In deze bundel
1 x LIGHTSTRIPS Play gradient lightstrip voor PC
Geniet van een verloop van dynamisch, kleurrijk licht voor je game-installatie. Sluit de Play gradient lightstrip aan op de achterkant van je 24- tot 27-inch monitor met de meegeleverde montagesteunen. Start de synchronisatie met de Hue Sync-desktop-app om de actie op het scherm weerspiegeld te zien in de verlichting.Play gradient lightstrip voor PC
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
