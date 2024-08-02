In deze bundel

1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 55 inch Beleef de sensatie van een bioscoop in je eigen huis met de Philips Hue Play gradient lightstrip. Miljoenen kleuren licht reageren op de beelden op je scherm. Gebruik de bijgevoegde steunen om de lightstrip te bevestigen op een staande of hangende tv van 55" tot 65". Play gradient lightstrip 55 inch

1 x Hue Play HDMI sync box Maak TV-kijken, muziek beluisteren of gamen een ultieme belevenis met surround verlichting dankzij de Philips Hue HDMI Sync Box. Synchroniseer je Hue lampen met je media en ervaar hoe slimme verlichting perfect reageert op wat jij bekijkt of beluistert. Sluit je media-apparaten aan op de vier beschikbare HDMI-poorten en download de gratis mobiele Sync app die je naadloos door de installatie helpt. Eens geïnstalleerd, kan je eenvoudig je verlichting personaliseren in de app en beleef je vanaf nu elk moment nog intenser. Play HDMI sync box