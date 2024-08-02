1 x Hue Play HDMI sync box

Maak TV-kijken, muziek beluisteren of gamen een ultieme belevenis met surround verlichting dankzij de Philips Hue HDMI Sync Box. Synchroniseer je Hue lampen met je media en ervaar hoe slimme verlichting perfect reageert op wat jij bekijkt of beluistert. Sluit je media-apparaten aan op de vier beschikbare HDMI-poorten en download de gratis mobiele Sync app die je naadloos door de installatie helpt. Eens geïnstalleerd, kan je eenvoudig je verlichting personaliseren in de app en beleef je vanaf nu elk moment nog intenser.