Breng de voordelen van natuurlijk daglicht in je huis met onze slimste lamp tot nu toe, opnieuw ontwikkeld om 40% minder energie te gebruiken en voorzien van het volledige spectrum van wit licht. Pas het licht volledig naar je eigen behoeften aan en ga van de warme, knusse tinten van kaarslicht naar energiegevend, helderwit licht. Pas je lampen daarna nog verder aan met ultralaag dimmen en ga van een volledige helderheid, tot zo laag als 0,2%.