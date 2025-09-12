Ondersteuning
Type A67 - E27 Fitting - slimme lamp - 1600

Voorzie je huis van hoogwaardig warmwit licht (2700 K) met onze slimste lamp tot nu toe. Met een maximale helderheid van 1600 lumens en dimmogelijkheden, kun je jouw lampen aanpassen naar je eigen behoeften. Ga naadloos van een volledige helderheid naar een helderheid van slechts 5%, met behulp van de Hue app.

Fitting

Lichtkleur

Model

Vorm

Verpakking

Productkenmerken

  • Tot 1600 lumen
  • Warmwit licht (2700 K)
  • Dimbaar tot 5% helderheid
  • Bediening via app of stem
  • Eenvoudig te installeren en gebruiken
Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app

Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app

Met de Hue Bluetooth-app kun je de slimme Hue lampen in elke kamer van je huis bedienen.Voeg tot wel 10 slimme lampen toe en bedien ze allemaal door gewoon op een knop op je mobiele apparaat te tikken.

Bedien lampen met je stem*

Bedien lampen met je stem*

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.

Creëer de juiste sfeer met zacht, wit licht

Creëer de juiste sfeer met zacht, wit licht

Hue lampen en armaturen maken gebruik van zacht wit licht. Met deze slimme lampen, die kunnen worden gedimd tot subtiele nachtlampjes, kun je het juiste lichtniveau instellen voor elk moment.

Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge

Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge

Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.

Specificaties

Duurzaamheid

  • Aantal schakelcycli

    50.000

  • Nominale levensduur

    25.000

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

