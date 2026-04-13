Festavia permanent 18m 32pod Wh EU

Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Festavia permanent 18m 32pod Wh EU
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Bridge Pro

Bridge Pro

€ 99,99

Voor een Festavia permanent 18m 32pod Wh EU Er is een nieuwe Bridge nodig

Over de Festavia permanent 18m 32pod Wh EU

De ultieme decoratie, het hele jaar door. Personaliseer de buitenkant van je huis voor elke gelegenheid, elk seizoen en elke stemming met een slinger heldere, gekleurde lichtpods. Bevestig de weerbestendige lampen (IP65) eenvoudig onder de dakrand, op de daklijst of aan de gevel.

  • Chromasync™ precision color
  • 18 m met 32 lampen
  • Tot 50 lumen per lamp
  • Lichtsnoer, op maat snijdbaar
  • Inclusief laagspanningsvoeding

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