Gepersonaliseerde feestvibes

Lichtslingers met bolvormige lampen geven je buitenruimte die klassieke, caféachtige sfeer. Jij brengt het maatwerk.

Twee slingers met Festavia bolvormige lampen voor buiten met zwarte kabels en transparante Lightguide slimme lampen
Een vrouw danst op een terras onder slingers met Festavia feestverlichting met bolvormige lampen voor buiten die blauw, roze en wit slim licht uitstralen

Feest in kleur, ontspan in een warme gloed

Gekleurde ingebouwde LED's met Chromasync™ technologie laten deze slingers met bolvormige lampen schijnen in helder wit en gekleurd licht, perfect voor buitenfeestjes. 
Muziek draaien voor een feestje? Synchroniseer ze met je liedjes en zie hoe de muziek de kleuren laat bewegen. 
Als het tijd is om te ontspannen, dim je ze tot een ultralage gloed in elke tint van warm tot koelwit licht. Creëer een extra gezellige sfeer met een lichtscène of speciaal effect - bijvoorbeeld sprankelend kaarslicht.

Een zitgedeelte op het terras 's nachts verlicht door slingers met Festavia feestverlichting met bolvormige lampen voor buiten die roze, gele en paarse tinten van slim licht uitstralen

Het licht dat de sfeer van het feest maakt

De bolvormige lampen van Festavia met hun stijlvolle, opvallende Lightguide ontwerp zijn een mooie aanvulling op je buitenruimte - of ze nu aan of uit zijn! Elke Lightguide lamp heeft een kenmerkende binnenbuis die kleur, helderheid en lichtrichting in balans brengt voor een optimaal effect. Pas ze helemaal aan zoals jij wilt: stel een verloop in van meerdere kleuren over de slinger, kies uit seizoensgebonden lichtscènes of gebruik speciale lichteffecten om de sfeer van feestjes, bijzondere gelegenheden of ontspannen momenten buiten perfect te matchen.

Ontdek muzieksynchronisatie
Een waterdichte Lightguide slimme bolvormige lamp van Festavia feestverlichting bespat met water en stralend in roze slim licht

Gebouwd om lang mee te gaan, ongeacht het weer

Of het nu regent, zonnig is of sneeuwt, de Festavia slingers met bolvormige lampen zijn ontworpen voor het hele jaar door gebruik buiten. Je hoeft deze lampjes niet steeds in te pakken - laat ze branden voor elke gelegenheid. Elke duurzame lamp met glaslook is waterdicht, weerbestendig, splintervrij en vervangbaar - voor het geval dat!

Een slinger Festavia feestverlichting met bolvormige lampen voor buiten met transparante Lightguide lampen, zwarte kabel en laagspanningsvoeding

Eenvoudige plug-and-play installatie 

De Festavia lichtslingers met bolvormige lampen werken op laagspanning, wat betekent dat je ze eenvoudig kunt aansluiten op een bestaand stopcontact met de meegeleverde voeding. Er is geen ingewikkelde herbedrading nodig. Je kunt ook extra lichtslingers toevoegen aan een bestaand laagspanningssysteem en ze integreren met je andere verlichting overal in je buitenruimte.

Lichtslingers met bolvormige lampen kunnen niet achter elkaar worden verlengd, maar je kunt twee slingers aansluiten op de voeding met behulp van een T-connector die bij de slinger voor verlenging wordt geleverd.

Vragen en antwoorden

Kunnen Festavia lichtslingers met bolvormige lampen ook wit licht geven?

Kan ik de lampjes van Festavia lichtslingers met bolvormige lampen vervangen?

Wat is de beste manier om mijn Festavia lichtslingers met bolvormige lampen op te hangen?

Zijn de lampen van glas?

