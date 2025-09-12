Verlengkabel voor buiten 5 m
De verlengkabel kan worden gebruikt om de afstand tussen de voeding en je eerste lichtpunt te vergroten of om de afstand tussen lichtpunten onderling te vergroten. De totale maximale systeemlengte per voeding is 35 meter.
De huidige prijs is € 19,99
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- Accessoire
- Verlengsnoer
- Lengte van 5 m
- Zwart
Populaire producten
Hue
Verlengkabel voor buiten 2,5m
€ 12,99
Hue
Buitenvoeding, 100 W
€ 89,99
Hue White and Color Ambiance
Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m
€ 219,99
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
€ 349,99
Hue
T-connector voor laagspanning
€ 14,99
Hue
Verlengkabel voor buiten 2,5m
€ 24,99
Hue White and Color Ambiance
Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 7 m verlenging
€ 129,99
Hue White and Color Ambiance
Draagbare Go accentverlichting
€ 89,99
Hue
Dimmer switch (nieuwste model)
€ 21,99
Plafondlamp
Surimu, rechthoekig, paneellamp
€ 299,99
Hue White and Color Ambiance
Play gradient lightstrip 65 inch
€ 219,99
Hue
Smart-stekker
€ 34,99
Hue
USB-C-voedingskabel voor Hue Secure camera, 3 m, wit
€ 19,99
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
€ 109,99
Hue White and Color Ambiance
Infuse grote plafondlamp
€ 299,99
Eenvoudig te installeren en uit te breiden
Fleur donkere paden op, creëer accenten in je tuin of schep een unieke sfeer op het terras. Je kunt dat zelf doen met behulp van Hue spots of lichtzuilen. De producten zijn gebaseerd op laagspanning, dus veilig te gebruiken en gemakkelijk te installeren. Geen moeilijke dingen meer om buitenverlichting te realiseren: maak het en breidt het uit zoveel je wilt.
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof