Hue Play tafellamp

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Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Hue Play tafellamp
Op voorraad
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Over de Hue Play tafellamp

De Play tafellamp is de ideale eerste stap naar de wereld van Hue entertainment. Synchroniseer hem met films, games en muziek op je tv-scherm voor een kleurrijk verloop van strijkeffecten die perfect aansluiten bij wat er op het scherm gebeurt. Voeg meer Hue lampen toe aan je entertainmentruimte om te genieten van een werkelijk meeslepende surroundverlichting met nauwkeurige kleurafstemming dankzij Chromasync. De Play tafellamp heeft een compact, slank ontwerp van 60 cm hoog en past moeiteloos aan weerszijden van het tv-scherm of op een werk- of gamingtafel, zodat je ongestoord kunt kijken.

  • RGBWWIC lichtverloopeffect
  • Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
  • Ontworpen voor eenvoudige plaatsing
  • Verbinden via de HDMI sync box of TV-app
  • Bedienen en aanpassen met Hue Bridge

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