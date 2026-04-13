Hue Play vloerlamp compact
De huidige prijs is € 139,99
De huidige prijs is € 139,99
Nieuw
Op voorraad
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Over de Hue Play vloerlamp compact
De Play vloerlamp is de ideale eerste stap naar de wereld van Hue entertainment. Synchroniseer hem met films, games en muziek op je tv-scherm voor een kleurrijk verloop van strijkeffecten die perfect aansluiten bij wat er op het scherm gebeurt. Voeg meer Hue lampen toe aan je entertainmentruimte om te genieten van een werkelijk meeslepende surroundverlichting met nauwkeurige kleurafstemming dankzij Chromasync. De Play vloerlamp heeft een slank ontwerp van 122 cm hoog en past moeiteloos aan weerszijden van het tv-scherm, in een hoek of achter de bank, zodat je ongestoord kunt kijken.
- RGBWWIC lichtverloopeffect
- Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
- Ontworpen voor eenvoudige plaatsing
- Verbinden via de HDMI sync box of TV-app
- Bedienen en aanpassen met Hue Bridge
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103144911
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 20.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Draagbaar
- Nee
- Zonne-energie
- Nee
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- 80
- Kleurtemperatuur
- 2200-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 1
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 69
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Entertainmentruimte
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103144911
- Nettogewicht
- 1,71 kg
- Brutogewicht
- 1,71 kg
- Hoogte
- 1.309 mm
- Lengte
- 148 mm
- Breedte
- 143 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004321001
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,1
- Energieverbruik
- 13
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 1.500
- Totale hoogte
- 1.225 mm
- Totale lengte
- 90 mm
- Totale breedte
- 90 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 925
- Lichtkleur
- Gradient gekleurd en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 880
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Damp location
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Nee
De lamp
- Vormfactor
- Floor lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
De camera
- Geluidssignaal
- Nee
De schakelaar
- Ondersteunde bedrading
- Neutrale draad
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 8.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
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