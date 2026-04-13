Bedrade aan-uitschakelaar (2 kanaal)

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue Bedrade aan-uitschakelaar (2 kanaal)
Op voorraad
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Bedrade aan-uitschakelaar (2 kanaal)

Neem je niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade aan-uitschakelaar kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Met de versie met 2 kanalen bedien je twee groepen onafhankelijk van elkaar in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel handige timers en schema's in die passen bij je dagelijkse routine. Je installeert de compacte module achter de traditionele schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt.

  • Maakt niet-slimme lampen slim
  • Bedien slimme en niet-slimme lampen
  • Timers/schema's instellen
  • Zonder batterijen, nuldraad vereist
  • Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge

Populaire producten

Nieuw
Bedrade aan-uitschakelaar (1 kanaal)

Bedrade aan-uitschakelaar (1 kanaal)

Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge

€ 49,99

Nieuw
Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge

€ 59,99

Nieuw
Bedrade wandschakelaarmodule (2 verpakking)

Bedrade wandschakelaarmodule (2 verpakking)

Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig

€ 79,99

HUE smart plug EU (type F)

HUE smart plug EU (type F)

Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 99,99

Smart-knop

Smart-knop

Werkt op batterijen
45 mm
Mat ontwerp
Magnetisch of met beugel te bevestigen

€ 21,99

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay