Philips Hue lightstrips - helderder, mooier en beter dan ooit.
Door de geavanceerde technologie en het flexibele ontwerp kun je een kleurrijke sfeer creëren en gebruik maken van functioneel licht in elke ruimte.
- Chromasync™ precisie kleurmenging
- Helder, echt wit licht
- Snijdbaar, uitbreidbaar, herbruikbaar
Herschep je huis met een fijne lijn van licht
Versier en verfraai elke ruimte binnenshuis
Kies uit kleurrijke, sfeerverhogende of helderwitte tinten licht om de perfecte sfeer te creëren met een diffuse gloed die over je muren, vloeren en plafonds heen schijnt. Chomasync™ technologie zorgt voor precisie en consistente kleurmenging om naadloze kleurovergangen te creëren in elke hoek. Pas de ruimte helemaal aan jouw wensen aan met prachtige lichtscènes en dynamische effecten voor elke sfeer en gelegenheid. Snij ze op maat voor elke ruimte, van hoeken tot muren en van plafonds tot trappen.
Helderder en witter dan ooit
Maak elke hoek schitterend met helder, ultrahelder en echt wit licht. Deze stripverlichting is ontworpen met speciale witte en warmwitte LED's en levert de zuiverste, helderste witte tinten. Met het ultraheldere licht van maximaal 6000 lumen profiteer je ook van krachtig strijklicht of functioneel licht, zodat je je goed kunt concentreren op je taken of dagelijkse activiteiten. Krijg binnen het gevoel van natuurlijk daglicht met volspectrum daglicht. Geniet van het breedste scala aan wittinten, van de warmste amberkleurige tinten van een zomerse zonsondergang tot het koelste wit van een blauwe winterhemel.
Superieur licht, gemaakt om gezien te worden
De OmniGlow stripverlichting biedt de beste verlichtingservaring in zijn klasse. Kies voor de meest consistente, uniforme lichtlijn met OmniGlow technologie en een diffuse huls die de LED-puntjes verbergt. OmniGlow is helder genoeg om als directe verlichting en daarmee als pronkstuk van het ontwerp van jouw ruimte te worden gebruikt. Door de superieure lichtsterkte in lumen is deze perfect voor taakverlichting. De 16-bits chip levert bijzonder soepele en natuurlijke dynamische effecten, wat elke binnenruimte gegarandeerd sfeervol maakt.
Ultieme, moeiteloze controle
Of je nu een prachtige lichtscène wilt instellen, de sfeer wilt verhogen of gewoon je lightstrip wilt bedienen; dit doe je allemaal heel eenvoudig met behulp van de Hue app of spraakbediening. Integreer lightstrips met alle Philips Hue lampen en slimme regelaars met behulp van een Hue Bridge Pro. Met de Bridge Pro kun je ook je stripverlichting in het hele huis bedienen vanaf elke plek ter wereld en kun je automatiseringen plannen.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.