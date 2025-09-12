Met de Hue Essential LED strip breng je heel eenvoudig decoratieve en kwalitatief uitstekende verlichting in elke ruimte in huis. De Essential LED Strip creëert een prachtige sfeer door een wall washing effect met gekleurd licht voor elke stemming of gelegenheid. Plaats de LED Strip eenvoudig en uit het zicht achter je tv, onder boekenplanken of achter slaapkamermeubels. Knip de lichtstrip perfect op maat, zodat hij in elke ruimte past. Zet de eerste stap in de wereld van slimme Hue verlichting: bedien je lampen via de Hue app of met je stem via een smart home assistant, stel automatiseringen in en kies uit tientallen lichtscènes.