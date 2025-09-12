Nieuw
Hue Essential Flex LED Strip 5 m
Ontdek de speelse en flexibele manier van decoreren met licht: de Essential Flex LED Strip! Buig de strip in elke vorm die je maar kunt bedenken en plaats deze als decoratieve blikvanger op de muren in je woonkamer, thuiskantoor of kinderslaapkamer. Gebruik de flexibele LED Strip om de omtrek van spiegels en wandmeubels te decoreren. Stel het gewenste kleurverloop in, met onder andere opvallende neon lichteffecten voor een extra levendige sfeer. Zet de eerste stap in de wereld van slimme Hue verlichting: bedien je lampen via de Hue app of met je stem via een smart home assistant, stel automatiseringen in en kies uit tientallen lichtscènes.
Productkenmerken
- Aan te passen scènes en effecten
- RGBIC-technologie
- Buig in elke vorm
- Ontgrendel toegang tot alle functies met de Hue Bridge
- Bediening via onze app of met je stem
Klaar om de spannende wereld van Hue slimme verlichting te betreden? De reeks van de Essential LED strip biedt een gemakkelijke, betaalbare en leuke manier om te beginnen met het Hue ecosysteem. Of je nu decoratieve sfeerverlichting wilt introduceren in één kamer of je hele huis, Philips Hue Essential LED strips bevatten de beste functies die zijn ontworpen om elke ruimte te verfraaien met kleur, scènes en speelse effecten die ook neon combineren. De Essential reeks is snel en eenvoudig te installeren. Download de bekroonde Hue app om te bedienen en aan te passen. Philips Hue Essential LED strip is ook compatibel met de geavanceerde producten van Hue, voor wanneer je klaar bent om je opstelling naar een hoger niveau te tillen.
Breng je huis tot leven met miljoenen kleuren - perfect om de sfeer te bepalen, ongeacht de gelegenheid. Of je nu de stemming wilt creëren om te feesten, te socializen of gewoon te ontspannen, de Philips Hue Essential LED strip is dé oplossing om elke kamer te transformeren met verbluffende wallwashing-effecten. In een creatieve bui? Ga een stapje verder en gebruik LED strips als directe verlichting. Neonlichteffecten zijn een opvallende manier om spiegels in te lijsten, meubels te accentueren of zelfs vormen te creëren om persoonlijke muurkunst te maken. Of je nu ontspant of feest viert, Hue Essential LED strip creëert de perfecte sfeer voor elk moment.
Philips Hue Essential stripverlichting biedt meer dan eenvoudige verlichting - ze transformeren je ruimte in een canvas van levendige, aanpasbare verlichting. Verken de Scene Gallery in de Hue app, waar je een samengestelde verzameling kleurrijke thema-lichtscènes vindt die zijn ontworpen voor elke stemming. Van de rustgevende warmte van een zonsondergang in Savanna tot de levendige pasteltinten van Cancún, er is voor elk moment een geschikte scène. Selecteer een vooraf ingestelde scène die bij je sfeer past, ontwerp je eigen scène of dompel je onder in dynamische effecten zoals fonkelend sterrenlicht of de geruststellende gloed van een open haard. Wat je stemming ook is, Essential stripverlichting laat je verbeelding stralen!
De Hue Bridge en Bridge Pro ontgrendelen een uitgebreide reeks geavanceerde functies voor slimme verlichting. Deze omvatten coole lichteffecten, surroundverlichting om te synchroniseren met home entertainment, Hue Secure integratie van huisbeveiliging met lampen en camera's, spraakbediening met slimme assistenten en vele slimme automatiseringen. De Bridge Pro is onze meest geavanceerde slimme lichthub die sneller is, meer lampen en accessoires ondersteunt en meer functies ontgrendelt. De bekroonde Hue app is de meest intuïtieve en uitgebreide manier om al je Hue Essential LED strips en alle andere Hue-producten die je in de toekomst aan je opstelling toevoegt, te organiseren, bedienen en personaliseren.
Specificaties
Design en afwerking
