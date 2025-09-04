Transformeer buitenruimtes met licht

Weer of geen weer, wanneer je je buitenruimte vult met licht voor elk seizoen. Kies voor levendige, sfeerverhogende kleuren of helderwitte tinten om je tuinpaden, terras en planten te verlichten en de perfecte sfeer te creëren. Chomasync™ technologie zorgt voor precisie en consistente kleurmenging om naadloze kleurovergangen te creëren in elke hoek. Maak tijd in de achtertuin magisch met aanpasbare lichtscènes en dynamische effecten. Past perfect op balkonranden, een koof in het plafond op een terras of onder traptreden aan de voorkant van het huis. Je hoeft deze waterdichte lightstrip alleen maar aan te sluiten op het stopcontact met behulp van de meegeleverde voedingsunit op laag vermogen.