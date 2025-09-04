Philips Hue lightstrips voor buiten - een leuke en praktische manier om jouw tuin te laten sprankelen. Door de geavanceerde technologie en het flexibele ontwerp kun je een kleurrijke sfeer creëren en gebruik maken van handige functies en helder functioneel licht.
- Chromasync™ precisie kleurmenging
- Flexibel voor creatieve installaties
- Aanpasbare scènes en effecten
Stel je eens voor wat een dunne lichtstreep al kan doen voor jouw tuin
Transformeer buitenruimtes met licht
Weer of geen weer, vul je buitenruimte met licht in elk seizoen. Kies voor levendige, sfeerversterkende kleuren of helderwitte tinten om je tuinpaden, terras en planten te verlichten en de perfecte sfeer te creëren. Chomasync™ technologie zorgt voor precisie en consistente kleurmenging om naadloze kleurovergangen te creëren in elke hoek. Maak van je achtertuin een magische plek met aanpasbare lichtscènes en dynamische effecten. Perfect voor balkonleuningen, patio’s of de traptreden aan je voordeur. Dankzij de weerbestendige afwerking en de meegeleverde laagspanningsvoeding sluit je ze eenvoudig aan op elk stopcontact.
Vul de nacht met helder, echt wit licht
Ervaar het effect van daglicht na zonsondergang met lightstrips voor buiten. Verlicht je achtertuin, voortuin en terras met zuivere witte tinten die worden aangedreven door witte en warmwitte LED's. Perfect voor late avonden in de tuin, om bij te sporten als het al donker is of om de barbecue voor te bereiden. Met deze lightstrip heb je altijd de perfecte verlichting voor elke taak buiten. Hoe laat het ook is, je sfeervolle tuinsetting zal stralender zijn dan ooit!
Creëer een oase van neon
Buigen, vormen en ervan genieten. De Neon striplight voor buiten heeft een flexibel ontwerp, waarmee je je voor- of achtertuin kunt omtoveren in een waar paradijs met een levendige, neongloed. De lightstrip is ontworpen om op te vallen. Gebruik het licht om de perfecte sfeer te creëren, van een ontspannen loungesfeer tot een volledig feest onder de sterren! Chromasync™ technologie biedt nauwkeurige kleurafstemming om prachtige neonverlopen op je bomen, planten, fonteinen en tuinmuren te laten schijnen. Waterdicht en eenvoudig te installeren. Sluit de lightstrip aan op een standaard stopcontact met behulp van de meegeleverde voedingsunit op laag vermogen.
Krijg totale, moeiteloze controle
Of je nu een prachtige lichtscène wilt instellen voor een feestje in de achtertuin, de sfeer wilt verhogen bij een diner op het terras of gewoon je lightstrip wilt bedienen om een taak te voltooien; dit doe je allemaal heel eenvoudig met behulp van de Hue app of spraakbediening. Integreer lightstrips voor buiten met alle Philips Hue buitenlampen met behulp van een Hue Bridge Pro. Met de Bridge Pro kun je ook je stripverlichting in het hele huis bedienen vanaf elke plek ter wereld en kun je automatiseringen plannen.
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
Multi Color
Materiaal
Silicone
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Milieu
Milieu
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Lichtkenmerken
Lichtkenmerken
Lichtsnoer/lightstrip
Lichtsnoer/lightstrip
Diversen
Diversen
Afmetingen en gewicht verpakking
Afmetingen en gewicht verpakking
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsinformatie
Opgenomen vermogen
Opgenomen vermogen
Afmetingen en gewicht van product
Afmetingen en gewicht van product
Service
Service
Technische specificaties
Technische specificaties
De lamp
De lamp
Inhoud van de doos
Inhoud van de doos
Wat wordt ondersteund
Wat wordt ondersteund
Overig
Overig
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.