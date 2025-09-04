Krijg totale, moeiteloze controle

Of je nu een prachtige lichtscène wilt instellen voor een feestje in de achtertuin, de sfeer wilt verhogen bij een diner op het terras of gewoon je lightstrip wilt bedienen om een taak te voltooien; dit doe je allemaal heel eenvoudig met behulp van de Hue app of spraakbediening. Integreer lightstrips voor buiten met alle Philips Hue buitenlampen met behulp van een Hue Bridge Pro. Met de Bridge Pro kun je ook je stripverlichting in het hele huis bedienen vanaf elke plek ter wereld en kun je automatiseringen plannen.