Breid uit naar de wereld van Hue entertainment met deze sync kit. De kit bevat een Play HDMI sync box 4K en een gradient lightstrip. Sluit settopboxen en streamingsticks aan op de Play HDMI sync box 4K en synchroniseer de tv-content met de lightstrip. Geniet van kleurverloopeffecten op de muur, die naadloos reageren op alles wat er op het scherm gebeurt. De sync box ondersteunt 4K-resolutie bij 60 Hz, zodat je in hoge kwaliteit kunt kijken en direct lichtrespons ervaart. Stel alles eenvoudig in via de Hue app en geniet als nooit tevoren van je favoriete films, series en games!

Ondersteunt 4K-resolutie bij 60 Hz

Kleurrijke lichteffecten op muren

Geschikt voor tv's tot 65 inch

Eenvoudig, compact ontwerp

Bedien en configureer met de Hue app