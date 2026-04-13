Secure 2K camera met batterij

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Over de Secure 2K camera met batterij

Bescherm je kostbaarste bezit met de zwarte Hue 2K beveiligingscamera met batterij. Haarscherpe, ultraheldere video in 2K HD, aangedreven door een hoge pixeldichtheid, zodat je elk detail kunt zien, dag en nacht. Gemaakt voor gebruik binnen en buiten en uitgerust met slimme bewegingsdetectie, voor 24/7 beveiliging. Bovendien werkt het naadloos samen met je Hue verlichting om lichtalarmen te activeren of lampen in te schakelen wanneer activiteit wordt gedetecteerd. Zo wordt je hele verlichtingssysteem een slimme beveiligingspartner.

  • Naadloze integratie met Philips Hue lampen
  • Ontvang waarschuwingen wanneer beweging wordt gedetecteerd
  • 2K-video voor haarscherpe details
  • Voor binnen en buiten gebruik
  • Oplaadbare batterij
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