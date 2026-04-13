Secure 2K camera met batterij
De huidige prijs is € 189,99
De huidige prijs is € 189,99
Nieuw
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Over de Secure 2K camera met batterij
Bescherm je kostbaarste bezit met de zwarte Hue 2K beveiligingscamera met batterij. Haarscherpe, ultraheldere video in 2K HD, aangedreven door een hoge pixeldichtheid, zodat je elk detail kunt zien, dag en nacht. Gemaakt voor gebruik binnen en buiten en uitgerust met slimme bewegingsdetectie, voor 24/7 beveiliging. Bovendien werkt het naadloos samen met je Hue verlichting om lichtalarmen te activeren of lampen in te schakelen wanneer activiteit wordt gedetecteerd. Zo wordt je hele verlichtingssysteem een slimme beveiligingspartner.
- Naadloze integratie met Philips Hue lampen
- Ontvang waarschuwingen wanneer beweging wordt gedetecteerd
- 2K-video voor haarscherpe details
- Voor binnen en buiten gebruik
- Oplaadbare batterij
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103045089
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
Duurzaamheid
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Ja
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103045089
- Nettogewicht
- 568,9 g
- Brutogewicht
- 922,3 g
- Hoogte
- 140 mm
- Lengte
- 146 mm
- Breedte
- 176 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004258501
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 1.500
- Totale hoogte
- 77 mm
- Totale lengte
- 129 mm
- Totale breedte
- 77 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 100-240 V
- Batterijtype
- FT755050P 3P
- IP-classificatie
- IP65
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Beeldsensor camera
- CMOS - F35
- Gezichtsveld cameralens (graden)
- 141,2
- Camera-adapter
- 12VDC/24DC
De camera
- Max. videoresolutie
- 2K
- Videokenmerken
- End to end encryption
- Bewegingsdetectie
- Ja
- Nachtzicht
- Ja, met infrarode LED
- Plaatsing camera
- Achtertuin, Voortuin
- Weerbestendig
- Ja
- Microfoon
- Ja
- Audio
- Geluidssignaal, Tweerichtingscommunicatie
- Audio (DB)
- 78
- Oplaadtijd
- 7-8
- Bedrijfstemperatuur
- -20 °C t/m 45 °C
- Connectiviteitsprotocol
- Zigbee, Wifi (2,4 GHz - 5 GHz)
- Hoogte
- 7,7
- Diepte
- 12,9 cm
- Geluidssignaal
- Ja
- Tweerichtingscommunicatie
- Ja
- Draaibare hoek
- Yes
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Compatibel met Hue Secure
- Ja
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar