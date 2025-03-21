Laat je verlichting je automatisch thuis verwelkomen, verlicht je voortuin en oprit automatisch, en nog veel meer - alleen met Philips Hue!
Voel je welkom thuis
Beleef de Philips Hue opritverlichting
Slimme lampen die je thuis verwelkomen
Nooit meer thuiskomen in een donker huis! Laat je lampen automatisch aan gaan vlak voordat je thuis komt en uit gaan wanneer je vertrekt, met de automatiseringen Thuiskomen en Vertrekken.
Laat je lampen automatisch aan gaan bij beweging
Laat je lampen automatisch aan gaan wanneer de buitensensor activiteit detecteert, voor een veilig gevoel rond je woning. De buitensensor detecteert bewegingen en schakelt de verlichting automatisch in, waardoor ongewenste gasten worden opgemerkt en je je veiliger voelt rond je woning.
Geef de indruk dat je thuis bent
Zorg met één tik in de Philips Hue app voor extra gemoedsrust. Met de automatisering Aanwezigheid nabootsen kun je de indruk wekken dat je gewoon thuis bent, ook al ben je weg. Of je kunt je lampen aan en uit zetten, waar ter wereld je ook bent.
Populairste verlichtingsproducten voor buiten
Hue White and Color Ambiance
Resonate muurlamp
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Appear muurlamp
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Lily XL tuinspot
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
€ 349,99
Hue
Buitensensor
€ 59,99
Hue White and Color Ambiance
Amarant verstraler
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Discover verstraler voor buiten
€ 199,99
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenlamp op sokkel
€ 189,99
Hue
Philips Hue Secure camera met verstraler
€ 309,99
Hue White and Color Ambiance
Resonate Down muurlamp
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Outdoor, 5 meter
€ 239,99
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp
€ 149,99
Maak de achtertuin mooier
Verfraai je buitenomgeving
Met buitenverlichting van Philips Hue kun je je tuin transformeren voor elke gelegenheid, met prachtige, kleurrijke slimme verlichting.
Meer informatie over Philips Hue
Philips Hue is het slimme verlichtingssysteem waarmee je gemakkelijk de juiste sfeer kunt creëren zowel voor binnen als buiten. Breng je buitenomgeving tot leven met een reeks speciaal ontworpen buitenlampen.
Buitenlampen
Maak je keuze uit onze collectie buitenlampen. Speciaal ontworpen voor alle weersomstandigheden.
Hue Bridge
De Hue Bridge is het hart van je slimme verlichtingssysteem. Hiermee sluit je tot wel 50 binnen- en buitenlampen aan en geniet je van eindeloze mogelijkheden.
Regelsystemen
Van de Philips Hue app tot draadloze slimme schakelaars en meer: er zijn veel slimme manieren om je woningverlichting te regelen.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.