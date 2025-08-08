Laat je fantasie de vrije loop en creëer de allermooiste tuin met Philips Hue. Je kunt de sfeer aanpassen aan elke gelegenheid: een groot feest, een intiem diner of een moment van ontspanning op een late zomeravond.
Verfraai je buitenomgeving
Ervaar de Hue buitenlampen
De perfecte sfeer voor buiten
Tover een saaie achtertuin om tot een prachtige buitenplaats met Philips Hue. Plaats gekleurde lampen, spotjes of pad- en wandverlichting in je tuin en creëer met sprankelende kleuren de perfecte setting voor bijzondere momenten.
Ontspan met warmwit tot koelwit licht
Maak je avonden langer met Philips Hue buitenverlichting. Creëer de juiste sfeer op je terras, balkon of veranda en ontspan. Van het warme witte licht van een zomerzon tot het ijskoude daglicht van de winter: je kunt het hele jaar door genieten van elke tint wit licht die bij je stemming past.
Speciaal licht voor speciale gelegenheden
Familie of vrienden op bezoek? Stel je buitenlampen in voor de gelegenheid. Decoreer jouw tuin met elegante Festavia lichtsnoeren met bolvormige lampen. Verlicht de gevel van je woning met permanente Festavia lampen, laat een LED strip langs borders en paden lopen of voeg kleurrijk licht toe aan je tuin met sokkellampen en spots. Met deze lampen voeg je magie toe aan gezellige etentjes op het balkon, aan een barbecue op het terras of aan een feestje in de achtertuin. Maak kleurrijke scènes of langzaam bewegende dynamische effecten om optimaal van deze speciale momenten te genieten.
Eenvoudig te installeren en uit te breiden
Fleur donkere paden op, creëer hoogtepunten in je tuinaanleg of creëer een unieke sfeer op het terras. Je kunt het eenvoudig zelf doen, met behulp van Hue spots of sokkellampen. Het systeem heeft een laag voltage, is veilig voor gebruik in je tuin en eenvoudig te installeren. Vergeet de elektricien: jij beslist wat je toevoegt en hoe.
Populaire verlichtingsproducten voor buiten
Hue White and Color Ambiance
Calla sokkellamp
€ 129,99
Hue White and Color Ambiance
Impress sokkellamp (laagspanning)
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
€ 349,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Outdoor, 5 meter
€ 239,99
Hue
Verlengkabel voor buiten 2,5m
€ 24,99
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp (laagspanning)
€ 159,99
Hue White
Lucca buitenwandlamp
€ 99,99
Ontdek het gastvrij thuiskomen
Lampen die je thuis verwelkomen!
Automatiseer je verlichting om je thuis te verwelkomen. Philips Hue lampen verlichten je voortuin en oprit automatisch wanneer je aankomt.
Meer informatie over Philips Hue
Philips Hue is het slimme verlichtingssysteem waarmee je gemakkelijk de juiste sfeer kunt creëren zowel voor binnen als buiten. Breng je buitenomgeving tot leven met een reeks speciaal ontworpen buitenlampen.
Buitenlampen
Maak je keuze uit onze collectie buitenlampen. Speciaal ontworpen voor alle weersomstandigheden.
Hue Bridge
De Hue Bridge is het hart van je slimme verlichtingssysteem. Hiermee sluit je tot wel 50 binnen- en buitenlampen aan en geniet je van eindeloze mogelijkheden.
Regelsystemen
Van de Philips Hue app tot draadloze slimme schakelaars en meer: er zijn veel slimme manieren om je woningverlichting te regelen.
