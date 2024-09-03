5. september 2024
Enten du vil bygge den ultimate solokampstasjonen eller et rom hvor du og vennene dine kan bekjempe fiender sammen, skaper spilllys opplevelser på neste nivå. Her er våre beste belysningsideer for spillrom.
Gamingbelysning til PC-en din
Spillromslys for PC-oppsett er designet for å gi deg en virkelig oppslukende opplevelse - spesielt når du synkroniserer dem til skjermen.
Bakgrunnslys for skjermer
Play gradient lightstrips for PC er designet for bakgrunnsbelysning for skjermer. Laget for enkelt- eller trippelskjermoppsett, festes lightstrip enkelt på baksida av skjermene med de medfølgende festene. Lightstrips har LED-lys som kan styres individuelt med «fargesoner» – noe som sikrer en jevn lysblanding.
Gaming-lamper for mer effekt
Alle fargekompatible Hue-lys kan legges til i oppsettet på spillerommet og synkroniseres med skjermen. Vi anbefaler Play light bars, som kan plasseres liggende eller stående på hver side av skjermen. A Signe bordlampe kan også brukes på hver side av PC-spilloppsettet for en ekstra gradient av fargerikt lys.
Synkroniser spilllysene dine
Når du har fått lightstrips på plass, kan du stille dem til ett lys – eller flere lysfarger – for en fargerik glød rundt skjermen. Men du kan gjøre enda mer: Du kan synkronisere dem med skjermen, slik at lysene dimmes, lyser sterkere og blinker i takt med handlingen i spillet! Den gratis Hue Sync desktop-appen lar deg synkronisere det som er på skjermen din med lysene i PC-spillrommet.
Gamingbelysning til TV-en
Mer en konsollspiller? Bruk Play HDMI sync box 8K, som støtter bilde av høyeste kvalitet for den ultimate lyssynkroniseringsopplevelsen. Ved å bruke de fire HDMI-inngangene kan du koble til hvilken som helst spillkonsoll du bruker – og deretter synkronisere spillene dine med lysene rundt deg.
For belysningen, bruk Play gradient lightstrip for TV: den kommer i tre størrelser og inkluderer monteringsklips, noe som gjør det enkelt å feste den på baksiden av TV-en.
For enda mer fargerikt lys kan du bruke et Play gradient light tube, som du kan rotere til en perfekt vinkel under TV-en. Husk at du kan synkronisere opptil 10 lys samtidig, slik at du kan legge til flere rundt i rommet for en helt oppslukende effekt.
Kontor om dagen, gamingrom om natta
Ikke alle er heldige nok til å ha en plass som utelukkende er dedikert til spill - for eksempel kan spilleplassen din fungere som soverom eller hjemmekontor. Heldigvis kan de smarte lysene dine skape den perfekte atmosfæren enten du spiller eller ikke.
Hvis spillerommet ditt også fungerer som kontor, kan du prøve å stille inn lysene i spillerommet til Concentrate-lysinnstillingen når du jobber. Den har en innstilling for kjølig hvitt lys for å hjelpe deg med å fokusere. Er spillplassen din også et soverom? Prøv en Fall i søvn-automatisering, slik at lysene går over til en varm glød og signaliserer at det er på tide å sove – ikke flere spilløkter sent på natta!