Mer en konsollspiller? Bruk Play HDMI sync box 8K, som støtter bilde av høyeste kvalitet for den ultimate lyssynkroniseringsopplevelsen. Ved å bruke de fire HDMI-inngangene kan du koble til hvilken som helst spillkonsoll du bruker – og deretter synkronisere spillene dine med lysene rundt deg.

For belysningen, bruk Play gradient lightstrip for TV: den kommer i tre størrelser og inkluderer monteringsklips, noe som gjør det enkelt å feste den på baksiden av TV-en.

For enda mer fargerikt lys kan du bruke et Play gradient light tube, som du kan rotere til en perfekt vinkel under TV-en. Husk at du kan synkronisere opptil 10 lys samtidig, slik at du kan legge til flere rundt i rommet for en helt oppslukende effekt.