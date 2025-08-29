Sammenlign smarte sikkerhetskameraer

Support

Sammenligningsguide for smarte sikkerhetskameraer

Enten det er med en video doorbell ved inngangsdøra eller et kamera i stua, lar Hue Secure deg velge hvordan du vil overvåke hjemmet ditt i sanntid – så bruk denne veiledningen for å se hvilket kamera som passer best for ditt rom.

Et Hue flomlyskamera, kablet 2K-kamera, 2K-batterikamera og Hue Secure videoringeklokkekamera i svart.

Kjøp Hue Secure kameraer

Secure-flomlyskamera

Hue

Secure-flomlyskamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Hvitt og farget lys
Kobles til strømmen i hjemmet

3569,00 kr

Secure-kamera med ledning

Hue

Secure-kamera med ledning
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Veggfeste inkludert

1729,00 kr

Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ

Hue

Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Stativ inkludert

1959,00 kr

Secure-kamera på batteri

Hue

Secure-kamera på batteri
Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Batteridrevet
Veggfeste inkludert

2079,00 kr

Secure-skrivebordstativ

Hue

Secure-skrivebordstativ
Laget for kablede Secure-kameraer
Vektet for stabilitet
Skjulte ledninger for et ryddig inntrykk
Fås i svart eller hvitt

549,00 kr

329,40 kr

Lavspenningskabel på 3 m til Secure-kamera

Hue

Lavspenningskabel på 3 m til Secure-kamera
Laget for Secure-kameraer​
Kobles til et lavspenningssystem​
Skjøteledning
3 m lengde

329,00 kr

Secure anti-drop-kabel

Hue

Secure anti-drop-kabel
Kompatibel med alle Secure-kameraer
Laget av førsteklasses materialer
Gjør det vanskeligere for uvedkommende å fjerne
Anbefalt for kameraer som installeres over 2 m

169,00 kr

Feste til Secure-kamera med jordspyd

Hue

Feste til Secure-kamera med jordspyd
Laget for Secure-kameraer
Enkelt å installere utendørs
Fest rett i bakken
Laget for bruk med lavspenningssystem

449,00 kr

269,40 kr

Bridge

Hue

Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen

699,00 kr

Secure-kontaktsensor

Hue

Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer

449,00 kr

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 2 stk. kontaktsensor + Kamera

Hue

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 2 stk. kontaktsensor + Kamera
Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Kamera og sensorer er inkludert
Hue Bridge er inkludert

4029,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Utendørs 40 W strømforsyning

Hue

Utendørs 40 W strømforsyning
Forlengerkabel
Opptil 40 W
Svart

579,00 kr

Kjøp alle kameraer
En Hue Secure video doorbell i svart.

Sikre døra di med lys

Vi introduserer Hue Secure video doorbell – få bevegelsesvarsler, sjekk hvem som er der med sanntidsvisning, og få Philips Hue belysningen til å slå seg på eller blinke når noen er ved døra.

Kjøp Doorbell

Sammenlign smarte sikkerhetskameraer

Kablet kamera

Lær mer

Batterikamera

Lær mer

Flomlyskamera

Lær mer

Kablet video doorbell

Lær mer

2K-modell tilgjengelig

1080p-modell tilgjengelig

Bildeaspekt

16:09
16:09
16:09
1:1

Innebygd lys

Kan brukes utendørs

Installasjonsfeste

Bord-, vegg- og takmontering
Vegg, takmontering
Veggmontering
Veggmontering

Effekt

Plugges i stikkontakten
Oppladbart batteri
Ledninger til strømuttak
Ledninger til strømuttak

Direkte visning

Nattesyn

Toveis tale

Sender bevegelsesaktiverte varsler

Fungerer med Hue lys¹

Se videohistorikk²

Kjøp alle kameraer
Overvåk hjemmet ditt i sanntid

Overvåk hjemmet ditt i sanntid

Få varsler sendt direkte til mobilenheten din. Se hva som skjer – mens det skjer – med en skarp og klar live-visning. Ditt sikre kamera er hjemme, slik at du ikke trenger å være det.

En mann overvåker en bakgård i sanntid på smarttelefonen sin ved hjelp av Hue appen.

Full kontroll over hjemmets sikkerhet og belysning i én app

Hue appen gir deg full kontroll over smart sikkerhet og belysning. Administrer Hue kameraer, video doorbells og sensorer, motta umiddelbare varsler og utløs automatiseringer eller alarmer – rett fra telefonen din. Koble til smartlys for å forbedre sikkerheten og tilpasse oppsettet ditt i én app.

En mann sitter og jobber ved den bærbare datamaskinen sin og overvåker inngangsdøren sin via 2K-kamera.

Bli håndfri med stemmestyring

Fungerer med Alexa, Google Assistant og Apple Home. Bare be om å se kamerafeeden din på en smartskjerm – enten det oppdages bevegelse eller du bare vil sjekke inn.

Lær mer om smarthussikkerhet

Utforsk Philips Hue Secure

Utforsk Philips Hue Secure
Utforsk sikkerhetssenteret

Utforsk sikkerhetssenteret
Få støtte

Få støtte

Spørsmål og svar om smarte sikkerhetskameraer

Hvor mye koster smarte sikkerhetskameraer vanligvis?

Har smarte sikkerhetskameraer lyd?

Hvor lenge lagrer smarte sikkerhetskameraer opptak?

Hvilke smarte sikkerhetskameraer fungerer med stemmestyringsapper som Alexa, Google Home eller Apple HomeKit?

Hva er det beste smarte sikkerhetskameraet?

Hva er det beste dørklokkekameraet?

¹Krever en Philips Hue Bridge og minst én Philips Hue lampe (selges separat).

²Krever et Secure abonnement (selges separat).

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

