Enten det er med en video doorbell ved inngangsdøra eller et kamera i stua, lar Hue Secure deg velge hvordan du vil overvåke hjemmet ditt i sanntid – så bruk denne veiledningen for å se hvilket kamera som passer best for ditt rom.
Sammenligningsguide for smarte sikkerhetskameraer
Kjøp Hue Secure kameraer
Hue
Secure-flomlyskamera
3569,00 kr
Hue
Secure-kamera med ledning
1729,00 kr
Hue
Secure-kamera med ledning og skrivebordsstativ
1959,00 kr
Hue
Secure-kamera på batteri
2079,00 kr
Hue
Secure-skrivebordstativ
549,00 kr
329,40 kr
Hue
Lavspenningskabel på 3 m til Secure-kamera
329,00 kr
Hue
Secure anti-drop-kabel
169,00 kr
Hue
Feste til Secure-kamera med jordspyd
449,00 kr
269,40 kr
Hue
Bridge
699,00 kr
Hue
Secure-kontaktsensor
449,00 kr
Hue
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + 2 stk. kontaktsensor + Kamera
4029,00 kr
Hue
Utendørs 40 W strømforsyning
579,00 kr
Sammenlign smarte sikkerhetskameraer
2K-modell tilgjengelig
1080p-modell tilgjengelig
Bildeaspekt
Innebygd lys
Kan brukes utendørs
Installasjonsfeste
Effekt
Direkte visning
Nattesyn
Toveis tale
Sender bevegelsesaktiverte varsler
Fungerer med Hue lys¹
Se videohistorikk²
Overvåk hjemmet ditt i sanntid
Få varsler sendt direkte til mobilenheten din. Se hva som skjer – mens det skjer – med en skarp og klar live-visning. Ditt sikre kamera er hjemme, slik at du ikke trenger å være det.
Full kontroll over hjemmets sikkerhet og belysning i én app
Hue appen gir deg full kontroll over smart sikkerhet og belysning. Administrer Hue kameraer, video doorbells og sensorer, motta umiddelbare varsler og utløs automatiseringer eller alarmer – rett fra telefonen din. Koble til smartlys for å forbedre sikkerheten og tilpasse oppsettet ditt i én app.
Bli håndfri med stemmestyring
Fungerer med Alexa, Google Assistant og Apple Home. Bare be om å se kamerafeeden din på en smartskjerm – enten det oppdages bevegelse eller du bare vil sjekke inn.
Lær mer om smarthussikkerhet
Spørsmål og svar om smarte sikkerhetskameraer
Hvor mye koster smarte sikkerhetskameraer vanligvis?
Hvor mye koster smarte sikkerhetskameraer vanligvis?
Har smarte sikkerhetskameraer lyd?
Har smarte sikkerhetskameraer lyd?
Hvor lenge lagrer smarte sikkerhetskameraer opptak?
Hvor lenge lagrer smarte sikkerhetskameraer opptak?
Hvilke smarte sikkerhetskameraer fungerer med stemmestyringsapper som Alexa, Google Home eller Apple HomeKit?
Hvilke smarte sikkerhetskameraer fungerer med stemmestyringsapper som Alexa, Google Home eller Apple HomeKit?
Hva er det beste smarte sikkerhetskameraet?
Hva er det beste smarte sikkerhetskameraet?
Hva er det beste dørklokkekameraet?
Hva er det beste dørklokkekameraet?
¹Krever en Philips Hue Bridge og minst én Philips Hue lampe (selges separat).
²Krever et Secure abonnement (selges separat).
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.