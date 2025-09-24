Support
  • Laget for utendørs bruk
  • Klart, fargerikt lys
  • Innebygd 1080p kamera
Nærbilde av fronten på Hue Secure flomlys med kamera

Secure flomlys med kamera

Få kraftig, fargerikt lys, et integrert 1080p-kamera med nattsyn og muligheten til å se hva som foregår, og styr lyset direkte i Hue-appen. Monter det utendørs for å overvåke hjemmet ditt i sanntid – og utløs en alarm for å advare potensielle inntrengere.

Høydepunkter

  • 2250 lumen
Toveis tale

Advar en potensiell inntrenger – eller bare si hei til et vennlig ansikt med kameraets mikrofon og høyttaler. 

Kraftig, fargerikt lys

Det fargekompatible lyset har opptil 2250 lumen, noe som betyr at det enkelt kan lyse opp større områder, for eksempel en oppkjørsel eller hage.

All-in-one-sikkerhet

Ved å kombinere Philips Hue-flomlys og Secure-kameraer får du en rekke smarte sikkerhetsfunksjoner i én og samme armatur. 

Direkte visning

Sjekk kameraets direktevisning i Philips Hue-appen – som blir enda tydeligere takket være det kraftige utendørs sikkerhetsflomlyset med høy lysstyrke – for å se hvem som er der. 

Ende-til-ende-kryptering

Vi beskytter personvernet ditt. Philips Hue Secure-kameraer bruker ende-til-ende-kryptering (E2EE) som standard. All video, lyd og videobilder er kryptert med en passkode som bare du har.

Laget for utendørs bruk

Secure flomlyskameraet kan monteres hvor som helst utenfor hjemmet ditt, uansett vær og vind.

Spørsmål og svar

Trenger jeg en Bridge for å bruke Secure-flomlyskameraet?

I hvilke vinkler kan jeg rette kameraet på Secure-flomlyskameraet?

Hvordan installerer jeg Secure-flomlyskameraet?

Kan kameraet på Secure-flomlyskameraet utløse andre lys enn flomlyset?

Trenger jeg et Secure-abonnement for å bruke Secure-flomlyskameraet?

Jeg har ikke funnet svar på spørsmålet mitt.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Emballasjemål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kameraet

Flomlyset

Hva støttes

Annet

