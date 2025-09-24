Vi beskytter personvernet ditt. Philips Hue Secure-kameraer bruker ende-til-ende-kryptering (E2EE) som standard. All video, lyd og videobilder er kryptert med en passkode som bare du har.
- Laget for utendørs bruk
- Klart, fargerikt lys
- Innebygd 1080p kamera
Secure flomlys med kamera
Få kraftig, fargerikt lys, et integrert 1080p-kamera med nattsyn og muligheten til å se hva som foregår, og styr lyset direkte i Hue-appen. Monter det utendørs for å overvåke hjemmet ditt i sanntid – og utløs en alarm for å advare potensielle inntrengere.
Høydepunkter
- 2250 lumen
Toveis tale
Advar en potensiell inntrenger – eller bare si hei til et vennlig ansikt med kameraets mikrofon og høyttaler.
Kraftig, fargerikt lys
Det fargekompatible lyset har opptil 2250 lumen, noe som betyr at det enkelt kan lyse opp større områder, for eksempel en oppkjørsel eller hage.
All-in-one-sikkerhet
Ved å kombinere Philips Hue-flomlys og Secure-kameraer får du en rekke smarte sikkerhetsfunksjoner i én og samme armatur.
Direkte visning
Sjekk kameraets direktevisning i Philips Hue-appen – som blir enda tydeligere takket være det kraftige utendørs sikkerhetsflomlyset med høy lysstyrke – for å se hvem som er der.
End-to-end-kryptering
Laget for utendørs bruk
Secure flomlyskameraet kan monteres hvor som helst utenfor hjemmet ditt, uansett vær og vind.
Spørsmål og svar
Trenger jeg en Bridge for å bruke Secure-flomlyskameraet?
I hvilke vinkler kan jeg rette kameraet på Secure-flomlyskameraet?
Hvordan installerer jeg Secure-flomlyskameraet?
Kan kameraet på Secure-flomlyskameraet utløse andre lys enn flomlyset?
Trenger jeg et Secure-abonnement for å bruke Secure-flomlyskameraet?
Jeg har ikke funnet svar på spørsmålet mitt.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall