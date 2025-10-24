2-pakning E27
Få smartbelysning hvor som helst i hjemmet med to smarte LED-lyskilder (E27) som gir mykt hvitt lys. Lyskilden passer til de fleste standard lysarmaturer og gir øyeblikkelig, trådløs dimming.
Nåværende pris er 339,00 kr
Energimerke F
Høydepunkter
- White
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Mykt hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
61x110