Devote kvadratisk slank taklampe, liten

Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Nærbilde av baksida av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Nærbilde av baksida av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Skisserte dimensjoner av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Bruk av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Bruk av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Bruk av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Midlertidig utsolgt

Gjelder ikke for kampanjer eller tilbud

Om Devote kvadratisk slank taklampe, liten

Vakkert, jevnt lys som løfter rommet, i et elegant og svært slankt kvadratisk design på 30 × 30 cm som passer til nesten alle interiør. Nyt millioner av farger, justerbart hvitt lys fra varmt til kjølig hvitt, dimming helt ned til 0,2 %, og Chromasync-teknologi som gir perfekt fargesamsvar mellom flere Hue-lys – slik at du kan skape den perfekte atmosfæren hele dagen. Spesielt plasserte LED-lys gir et vakkert, jevnt lys over hele panelet, og det overflatemonterte designet gir rask og enkel montering uten behov for takutskjæring. Styr lysene med Hue-appen, smartbrytere eller talekommandoer. Få enda flere smartlysfunksjoner med Hue Bridge: styring når du ikke er hjemme, automatiseringer og etterligning av tilstedeværelse.

  • Jevn lysfordeling
  • Opptil 1340 lumen
  • Varmt til kjølig hvitt (2200–6500K)
  • Velg blant millioner av farger
  • Meget lav dimming til 0,2 %
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