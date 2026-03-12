Vakkert, jevnt lys som løfter rommet, i et elegant og svært slankt kvadratisk design på 30 × 30 cm som passer til nesten alle interiør. Nyt millioner av farger, justerbart hvitt lys fra varmt til kjølig hvitt, dimming helt ned til 0,2 %, og Chromasync-teknologi som gir perfekt fargesamsvar mellom flere Hue-lys – slik at du kan skape den perfekte atmosfæren hele dagen. Spesielt plasserte LED-lys gir et vakkert, jevnt lys over hele panelet, og det overflatemonterte designet gir rask og enkel montering uten behov for takutskjæring. Styr lysene med Hue-appen, smartbrytere eller talekommandoer. Få enda flere smartlysfunksjoner med Hue Bridge: styring når du ikke er hjemme, automatiseringer og etterligning av tilstedeværelse.

Jevn lysfordeling

Opptil 1340 lumen

Varmt til kjølig hvitt (2200–6500K)

Velg blant millioner av farger

Meget lav dimming til 0,2 %