Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Midlertidig utsolgt
Om Devote kvadratisk slank taklampe, liten
Vakkert, jevnt lys som løfter rommet, i et elegant og svært slankt kvadratisk design på 30 × 30 cm som passer til nesten alle interiør. Nyt millioner av farger, justerbart hvitt lys fra varmt til kjølig hvitt, dimming helt ned til 0,2 %, og Chromasync-teknologi som gir perfekt fargesamsvar mellom flere Hue-lys – slik at du kan skape den perfekte atmosfæren hele dagen. Spesielt plasserte LED-lys gir et vakkert, jevnt lys over hele panelet, og det overflatemonterte designet gir rask og enkel montering uten behov for takutskjæring. Styr lysene med Hue-appen, smartbrytere eller talekommandoer. Få enda flere smartlysfunksjoner med Hue Bridge: styring når du ikke er hjemme, automatiseringer og etterligning av tilstedeværelse.
- Jevn lysfordeling
- Opptil 1340 lumen
- Varmt til kjølig hvitt (2200–6500K)
- Velg blant millioner av farger
- Meget lav dimming til 0,2 %
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103182555
Lyskildens egenskaper
- Form
- Square
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- PC
- Spesielt designet for
- Loft, Kjeller, Garasje, Gang, Hjemmekontor, Kjøkken, Trapp
- Stil
- Moderne
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 360
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Fargetemperatur
- 2000-6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 0.5
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 121,8
- Kan dimmes
- Ja
- Velg farge
- Ja
- Lumen på 4000 K
- 1 100
- Lumen på 2700 K
- 980
- Lyskildeteknologi
- LED
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103182555
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 1,32 kg
- Høyde
- 348 mm
- Lengde
- 340 mm
- Bredde
- 62 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004457701
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,50
- Effektforbruk
- 11
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 11
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 37 mm
- Total lengde
- 295 mm
- Total bredde
- 295 mm
- Bredde på veggplaten
- 172 mm
- Høyde på veggplaten
- 15 mm
- Dybde på veggplaten
- 172 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lysfarge
- Farget og hvitt lys (RGBW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- NA
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall lyskilder
- 2
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Tak
- Integrert LED
- Ja
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Philips Hue-appen
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge
Annet
- Product Documentation
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig