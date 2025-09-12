Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Flourish-bordlys

Flourish-bordlys

Flourish' elegante håndlagde glasskjerm bringer diffust justerbart hvitt og farget lys til enhver anledning eller aktivitet. Få varmt lys for avslapning, kjølig lys for fokusering og fargerikt lys for å skape perfekt atmosfære. Matter-kompatibilitet muliggjør enklere og sømløs integrering med enheter fra andre merker. Styr Flourish-bordlampen uanstrengt med Hue app og smartassistenter ved hjelp av en Hue Bridge eller Bridge Pro. Zigbee-nettverkstilkobling betyr ingen uautorisert tilgang til smartbelysningssystemet ditt.

Høydepunkter

  • Justerbart hvitt og farget lys
  • A60-lyspære med lumeneffekt på 1100 følger med
  • App og talekontroll
  • Zigbee- og Matter-kompatibel
  • Håndlaget glasskjerm
Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål

Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål

Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.

Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge

Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge

Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.

Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig

Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig

Disse lyspærene og lampene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.

Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

Philips Hue med Bluetooth er den enkleste måten å komme i gang med smartbelysning på. Skap ønsket stemning på et øyeblikk med Bluetooth-kompatible LED-pærer og Hue Bluetooth-appen, som lar deg styre opptil 10 lys i et rom.

Styr belysningen med stemmen*

Styr belysningen med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.

