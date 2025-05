Perifo rett takplatesett (1 stort lysrør)

Denne strømforsyningen kobles til enden av Perifo-skinner og ledninger til strømnettet. Gir strøm på opptil 100 W med lys på én enkelt strømforsyningsenhet – bare legg opp hver lysstyrke for å nå terskelen. Kun for Perifo sporbelysning.

Denne én meter lange skinnen i svart gjør det mulig for deg å legge ut skinnebelysning slik du selv vil. Klikk Perifo-lys direkte inn i skinnen. Kun for Perifo skinnebelysning.

Koble sammen to Perifo-skinner med dette rette koblingsstykke i svart. Kun for Perifo skinnebelysning.

1 x Hue White and color ambiance Play gradient stort lysrør

Med et stort gradient lysrør i svart kan du blande forskjellige farger på en stor del av rommet. Roter lysrøret for å vinkle det fyldige, kraftige lyset slik du ønsker. Kun for Perifo skinnebelysning.