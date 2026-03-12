Secure 2K-kamera på batteri
Nåværende pris er 2189,00 kr
Nåværende pris er 2189,00 kr
Nyhet
På lager
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Om Secure 2K-kamera på batteri
Beskytt det du har kjært, med det batteridrevne Hue 2K-sikkerhetskameraet i svart. Skarp, ultraklar video i 2K HD – drevet av høy pikseltetthet – gjør at du ser alle detaljer, både dag og natt. Det er bygd for innendørs og utendørs bruk og holder vakt døgnet rundt med smart bevegelsesdeteksjon. Dessuten fungerer det sømløst med resten av Hue-belysningen din for å utløse lysalarmer eller slå på lys når det oppdager aktivitet – og dermed gjøres hele belysningssystemet ditt om til et smart sikkerhetssystem.
- Sømløs integrasjon med Philips Hue-belysning
- Få varsler når bevegelse oppdages
- 2K-video for å se alle detaljer tydelig
- For innendørs- og utendørsbruk
- Oppladbart batteri
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103045089
Design og utseende
- Farge
- Svart
Holdbarhet
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –20 til +45 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Batterier følger med
- Ja
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103045089
- Nettovekt
- 568,9 g
- Bruttovekt
- 922,3 g
- Høyde
- 140 mm
- Lengde
- 146 mm
- Bredde
- 176 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004258501
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 1 500
- Total høyde
- 77 mm
- Total lengde
- 129 mm
- Total bredde
- 77 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- 100–240 V
- Batteritype
- FT755050P 3P
- IP-klasse
- IP65
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Bildesensor til kamera
- CMOS - F35
- Kameralinsens synsfelt (grader)
- 141,2
- Kameraadapter
- 12VDC/24DC
Kameraet
- Maks. videooppløsning
- 2K
- Videofunksjoner
- End to end encryption
- Bevegelsesregistrering
- Ja
- Nattesyn
- Ja, med infrarød LED
- Plassering av kamera
- Bakgården, Gårdsplass
- Værbestandig
- Ja
- Mikrofon
- Ja
- Lyd
- Lydalarm, Toveis tale
- Lyd (DB)
- 78
- Ladetid
- 7-8
- Driftstemperatur
- -20 °C til 45 °C
- Tilkoblingsprotokoll
- Zigbee, WiFi (2,4–5 GHz)
- Høyde
- 7,7
- Dybde
- 12,9 cm
- Lydalarm
- Ja
- Toveis tale
- Ja
- Rotasjonsvinkel
- Yes
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Kompatibel med Hue Secure
- Ja
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig