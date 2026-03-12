Secure 2K-kamera på batteri

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Nærbilde av fronten på Secure Secure 2K-kamera på batteri
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Om Secure 2K-kamera på batteri

Beskytt det du har kjært, med det batteridrevne Hue 2K-sikkerhetskameraet i svart. Skarp, ultraklar video i 2K HD – drevet av høy pikseltetthet – gjør at du ser alle detaljer, både dag og natt. Det er bygd for innendørs og utendørs bruk og holder vakt døgnet rundt med smart bevegelsesdeteksjon. Dessuten fungerer det sømløst med resten av Hue-belysningen din for å utløse lysalarmer eller slå på lys når det oppdager aktivitet – og dermed gjøres hele belysningssystemet ditt om til et smart sikkerhetssystem.

  • Sømløs integrasjon med Philips Hue-belysning
  • Få varsler når bevegelse oppdages
  • 2K-video for å se alle detaljer tydelig
  • For innendørs- og utendørsbruk
  • Oppladbart batteri
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