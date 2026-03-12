Forseglingssettet for utendørs bruk gjør det enkelt å tilpasse OmniGlow utendørs LED-strip slik at den passer perfekt til plassen. Når du har kuttet stripen til ønsket lengde, bruker du tetningsmassen, endepluggen og endesokkelen til å forsegle lyset sikkert og opprettholde værbeskyttelsen. Utstyret er spesielt utviklet for OmniGlow utendørs LED-strips og sørger for et rent, profesjonelt resultat, samtidig som det opprettholder pålitelig ytelse utendørs.

Kan kuttes til ønsket lengde

Bevarer værbestandigheten

Inkluderer tetningsmasse, plug og sokkel

Gir et profesjonelt utseende

For OmniGlow utendørs LED-strips