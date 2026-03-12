OmniGlow utendørs forseglingsutstyr
119,00 kr
Nåværende pris er 119,00 kr
Kommer snart
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Om OmniGlow utendørs forseglingsutstyr
Forseglingssettet for utendørs bruk gjør det enkelt å tilpasse OmniGlow utendørs LED-strip slik at den passer perfekt til plassen. Når du har kuttet stripen til ønsket lengde, bruker du tetningsmassen, endepluggen og endesokkelen til å forsegle lyset sikkert og opprettholde værbeskyttelsen. Utstyret er spesielt utviklet for OmniGlow utendørs LED-strips og sørger for et rent, profesjonelt resultat, samtidig som det opprettholder pålitelig ytelse utendørs.
- Kan kuttes til ønsket lengde
- Bevarer værbestandigheten
- Inkluderer tetningsmasse, plug og sokkel
- Gir et profesjonelt utseende
- For OmniGlow utendørs LED-strips
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103208071
Design og utseende
- Materiale
- Silikon
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103208071
- Nettovekt
- 0,02 kg
- Bruttovekt
- 0,03 kg
- Høyde
- 36 mm
- Lengde
- 36 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004424001
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 5 mm
- Total lengde
- 12 mm
- Total bredde
- 12 mm
Service
- Garanti
- To år
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig