OmniGlow utendørs forseglingsutstyr

119,00 kr

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Om OmniGlow utendørs forseglingsutstyr

Forseglingssettet for utendørs bruk gjør det enkelt å tilpasse OmniGlow utendørs LED-strip slik at den passer perfekt til plassen. Når du har kuttet stripen til ønsket lengde, bruker du tetningsmassen, endepluggen og endesokkelen til å forsegle lyset sikkert og opprettholde værbeskyttelsen. Utstyret er spesielt utviklet for OmniGlow utendørs LED-strips og sørger for et rent, profesjonelt resultat, samtidig som det opprettholder pålitelig ytelse utendørs.

  • Kan kuttes til ønsket lengde
  • Bevarer værbestandigheten
  • Inkluderer tetningsmasse, plug og sokkel
  • Gir et profesjonelt utseende
  • For OmniGlow utendørs LED-strips
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