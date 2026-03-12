Ta med deg Hue-stemningen ut! Perfekt for uteplassen, terrassen, hagen eller inngangsdøren – denne utendørs vegglampen gir et dekorativt lys i alle retninger, med justerbare farger eller hvitt lys fra varmt til kjølig. Gjør hvert øyeblikk ute enda bedre – skap den rette stemningen for måltider utendørs eller avslapning under stjernene. Få ekstra trygghet når mørket faller – sett lyset til sterkt hvitt lys, slik at du kan se hvem som er der eller finne veien. Chromasync sørger for presis fargesynkroniseringmellom flere Hue-lamper, slik at du får en harmonisk atmosfære. Lysets to-lags diffuser gir et mykt og jevnt lys ved å dempe skarpe LED-punkter og redusere gjenskinn, samtidig som den gir UV-beskyttelse for å forhindre gulning over tid. Monter denne værbestandige lampen med IP44-klassifisering på vegger eller i tak rundt huset for å få lys akkurat der du trenger det. Få enkel kontroll – selv når du er borte fra hjemmet – samt tilpasningsmuligheter og automatiseringer med Hue-appen og stemmeassistenter.

Justerbart hvitt og farget lys

Værbestandig (IP44)

Powershield flekkbestandig belegg

Vegg- eller takinstallasjon

App- og stemmestyring