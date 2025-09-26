Support

Sammenlign Hue Essential og Hue LED-pærer

Hue Essential

Hue

Kjøp nå

Effekt i lumen

806 lumen
Alternativer for 810, 1100 og 1600 lumen

Chromasync™-presisjonsfarge

Nei
Ja

Dimming

Lav dimming ned til 2 % lysstyrke
Ultralav dimming til 0,2 % lysstyrke

Fargetemperaturområde

Essential hvit (2200–6500 K)
Fullspektret dagslys (1000-20000K)

Vi anbefaler...

Tilbud
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

Tilbud
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 2-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 2-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

469,00 kr

Nyhet
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Smart button

Smart button

Smart button

Batteridrevet
45 mm
Matt design
Festes magnetisk eller med feste

259,00 kr

Tilbud
Smart plug

Hue

Smart plug

Legg til en lampe til Hue-systemet
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

419,00 kr

-10%
Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

Varmt til kjølig hvitt lys
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2538,00 kr

2284,20 kr

Mignon - E14 lyspære

Hue White ambiance

Mignon - E14 lyspære

Varmt-til-kjølig hvitt lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

419,00 kr

A60 - E27 lyspærer - 800 - 2-pakning

Hue White and color ambiance

A60 - E27 lyspærer - 800 - 2-pakning

Opptil 806 lumen*
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1159,00 kr

Tilbud
Motion sensor

Hue

Motion sensor

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Automatiser lysene dine
Kan monteres overalt

519,00 kr

Nyhet
Essential starter kit: 4 E27-smartlyspærer (806 lm)

Hue White and color ambiance

Essential starter kit: 4 E27-smartlyspærer (806 lm)

Opptil 806 lumen
Essential-fargelys
Lav dimming ned til 2 %​
Hue Bridge inkludert

1159,00 kr

Nyhet
A60 – E27 smartlyspære – 810

Hue White and color ambiance

A60 – E27 smartlyspære – 810

Opptil 810 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Chromasync™-presisjonsfarge

699,00 kr

-15%
Multipack: Slim innfelt spotlight 6-pakning, hvit

Multipack: Slim innfelt spotlight 6-pakning, hvit

Opp til 1000 lumen
90 mm
Dimbar
16 millioner farger

5758,00 kr

4894,30 kr

Tilbud
Milliskin innfelt spot (3-pakning)

Hue White ambiance

Milliskin innfelt spot (3-pakning)

Inkluderer 3 GU10-lyspærer
Utsnitt med diameter på 70 mm
Justerbart hode
Smalstrålet

1269,00 kr

Tilbud
Essential GU10 – smartspott – 345 lm – 4,7 W – 2-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspott – 345 lm – 4,7 W – 2-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

469,00 kr

Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Hue White ambiance

Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Varmt til kjølig hvitt lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

699,00 kr

Se alle produkter
To venner i en sofa under det rosa lyset fra Philips Hue smartlys.

Kom i gang med smartbelysning

Det er den mest avanserte, intuitive og morsomme måten å lyse opp hjemmet ditt både innvendig og utvendig. Lag ditt eget oppsett fra et utvalg av smarte lyspærer, lamper, fatninger, utendørsbelysning og tilbehør. Lås opp alle funksjonene med en Hue Bridge eller Bridge Pro smart lyshub, og konfigurer og kontroller alt via Hue appen. Få glede av automatiseringer, synkronisering med TV, videospill og musikk, opplåsing av sikkerhet i smarte hjem, borte-fra-hjemmet-kontroll og mye mer!

En sammenligning mellom to Hue smarte lyspærer – den ene lyser i rosa, den andre i varmhvitt lys.

Skap den perfekte atmosfæren

Med 8 millioner farger og flere toner av varmt til kaldt hvitt lys å velge mellom, kan du skape den perfekte stemningen for alt du gjør innendørs og utendørs. Velg en av våre fargerike, skreddersydde lysscener (eller design din egen!), arbeid eller slapp av til den optimale tonen av hvitt lys, eller la lysene dine blinke som stjernene for de ekstra spesielle øyeblikkene.

En sammenligning av to Hue smarte lys på et soverom – det ene er dimmet til 2 % av den totale lysstyrken, mens det andre lyser med 100 % lysstyrke.

Nyt uanstrengt dimming

Tradisjonelle lyspærer trenger en spesiell dimmer switch som kobles til strømnettet i hjemmet. Med smarte lys er dimming innebygd – Hue appen, smartbrytere og til og med stemmen din kan dimme lyset umiddelbart og jevnt til et lavt nivå.

Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem.

Få alt med en Hue Bridge

Hue Bridge og en Hue Bridge Pro gir tilgang til en omfattende pakke med avanserte smartbelysningsfunksjoner. Disse inkluderer kule lyseffekter, surroundbelysning som synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure-hjemmesikkerhetsintegrasjon med lys og kameraer, stemmestyring ved hjelp av smarte assistenter og mange smarte automatiseringer. Hue Bridge Pro er vår mest avanserte smarte lyshub som låser opp flere funksjoner, støtter flere lys og er raskere.

Støtte for Hue

Finner du ikke svaret du lette etter?

Besøk kundestøtte

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

  • Kan dimmes

    Ja

Lyskildens mål

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay