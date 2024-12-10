Hvilken Philips Hue Sync-løsning passer best for meg?

Er du usikker på hvilken Philips Hue Sync-løsning du skal velge? Vi veileder deg trinn for trinn, slik at du kan finne det beste oppsettet for hjemmet ditt.

Hvilken TV har du?

1. Jeg har en Samsung eller LG TV:

Flott! Du kan bruke Hue Sync TV-appen – den enkleste måten å komme i gang på.

Kompatible TV-er:

Samsung: QLED-TV-er (2022 eller nyere), Q60-serien eller høyere

QLED-TV-er (2022 eller nyere), Q60-serien eller høyere LG: TV-er (2024 eller nyere) med webOS24 eller høyere

Anbefalt alternativ: Hue Sync TV-appen

Ingen ekstra enheter nødvendig

Ingen kabler eller endringer i oppsettet

Fungerer direkte med TV-appene dine, som Netflix, Disney+ og flere

2. Jeg har ikke en kompatibel Samsung eller LG TV:

Ingen grunn til bekymring – du har fortsatt flere gode alternativer:

Alternativ 1: Hue Play-skjermsynkronisering (enkelt oppsett)

Fungerer med nesten alle TV-er (opp til 85")

Fanger opp alt på skjermen din – inkludert TV-apper

Du trenger ikke å endre HDMI-oppsettet ditt

Best hvis du vil ha en enkel plug-and-play-løsning

Alternativ 2: Hue Play HDMI Sync Box (for eksterne enheter)

Velg dette hvis du hovedsakelig bruker:

Spillkonsoller

Apple TV

TV-dekodere

Blu-ray-spillere

Velg deretter:

Sync Box 8K → Ideell for spill og avanserte oppsett

→ Ideell for spill og avanserte oppsett Sync Box 4K → Flott for enkel, daglig bruk

Fint å vite:

Sync Box fungerer kun med HDMI-enheter. Den synkroniserer ikke innebygde TV-apper.

Ser du på eller spiller du av innhold på en datamaskin?

Hvis du bruker Windows eller Mac, finnes det et annet alternativ:

Hue Sync PC-app

Synkroniserer lysene dine direkte med dataskjermen

Perfekt for gaming, streaming eller musikk på din bærbare eller stasjonære PC

Hurtigsammenligning

Løsning TV-apper HDMI-enheter Datamaskin Best egnet til Bridge er nødvendig Støttede oppløsninger, oppdateringsfrekvenser og HDR Sync Box 8K ✗ ✓ ✗ Avansert HDMI, spill, lydanlegg Nei. Vi anbefaler imidlertid å legge til Bridge for å utvide underholdningsområdet til mer enn én lampe* Oversikt over kompatibilitet Sync Box 4K ✗ ✓ (1 enhet) ✗ Grunnleggende, enkle oppsett Hue Play-skjermsynkronisering ✓ ✓ ✗ Universell, ingen endringer i HDMI Hue Sync TV-appen ✓ (kompatible TV-er) ✓ (via TV) ✗ TV-integrert strømming ✓ Alle Hue Sync skrivebordsapp ✗ ✗ ✓ Bruk på Windows og Mac ✓

*Støttede lys uten Bridge (kun et lys kan støttes):

Philips Hue Play Gradient LED-strip (55” / 65” / 75" / 85”)

Philips Hue Play Gradient LED-strip pro (65” / 85” / 100”)

Philips Hue Flux LED-strip (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)

Philips Hue Flux ultra bright LED-strip (3 m / 5 m / 10 m)

Philips Hue Omniglow LED-strip (3 m / 5 m / 10 m)

Hva trenger jeg for å komme i gang?

For å kunne synkronisere lyset trenger du:

Philips Hue-lys med fargefunksjon

Philips Hue Bridge (anbefales for best mulig opplevelse)

Din foretrukne synkroniseringsalternativ

Tips: Få den beste opplevelsen

For en mer oppslukende effekt anbefaler vi å bruke flere lys og lamper, for eksempel: