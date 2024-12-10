Hvilken Philips Hue Sync-løsning passer best for meg?
Er du usikker på hvilken Philips Hue Sync-løsning du skal velge? Vi veileder deg trinn for trinn, slik at du kan finne det beste oppsettet for hjemmet ditt.
Hvilken TV har du?
1. Jeg har en Samsung eller LG TV:
Flott! Du kan bruke Hue Sync TV-appen – den enkleste måten å komme i gang på.
Kompatible TV-er:
- Samsung: QLED-TV-er (2022 eller nyere), Q60-serien eller høyere
- LG: TV-er (2024 eller nyere) med webOS24 eller høyere
Anbefalt alternativ: Hue Sync TV-appen
- Ingen ekstra enheter nødvendig
- Ingen kabler eller endringer i oppsettet
- Fungerer direkte med TV-appene dine, som Netflix, Disney+ og flere
2. Jeg har ikke en kompatibel Samsung eller LG TV:
Ingen grunn til bekymring – du har fortsatt flere gode alternativer:
Alternativ 1: Hue Play-skjermsynkronisering (enkelt oppsett)
- Fungerer med nesten alle TV-er (opp til 85")
- Fanger opp alt på skjermen din – inkludert TV-apper
- Du trenger ikke å endre HDMI-oppsettet ditt
Best hvis du vil ha en enkel plug-and-play-løsning
Alternativ 2: Hue Play HDMI Sync Box (for eksterne enheter)
Velg dette hvis du hovedsakelig bruker:
- Spillkonsoller
- Apple TV
- TV-dekodere
- Blu-ray-spillere
Velg deretter:
- Sync Box 8K → Ideell for spill og avanserte oppsett
- Sync Box 4K → Flott for enkel, daglig bruk
Fint å vite:
Sync Box fungerer kun med HDMI-enheter. Den synkroniserer ikke innebygde TV-apper.
Ser du på eller spiller du av innhold på en datamaskin?
Hvis du bruker Windows eller Mac, finnes det et annet alternativ:
Hue Sync PC-app
- Synkroniserer lysene dine direkte med dataskjermen
- Perfekt for gaming, streaming eller musikk på din bærbare eller stasjonære PC
Hurtigsammenligning
|
Løsning
|
TV-apper
|
HDMI-enheter
|
Datamaskin
|
Best egnet til
|
Bridge er nødvendig
|
Støttede oppløsninger, oppdateringsfrekvenser og HDR
|
Sync Box 8K
|
✗
|
✓
|
✗
|
Avansert HDMI, spill, lydanlegg
|
Nei. Vi anbefaler imidlertid å legge til Bridge for å utvide underholdningsområdet til mer enn én lampe*
|
Sync Box 4K
|
✗
|
✓ (1 enhet)
|
✗
|
Grunnleggende, enkle oppsett
|
Hue Play-skjermsynkronisering
|
✓
|
✓
|
✗
|
Universell, ingen endringer i HDMI
|
Hue Sync TV-appen
|
✓ (kompatible TV-er)
|
✓ (via TV)
|
✗
|
TV-integrert strømming
|
✓
|
Alle
|
Hue Sync skrivebordsapp
|
✗
|
✗
|
✓
|
Bruk på Windows og Mac
|
✓
*Støttede lys uten Bridge (kun et lys kan støttes):
- Philips Hue Play Gradient LED-strip (55” / 65” / 75" / 85”)
- Philips Hue Play Gradient LED-strip pro (65” / 85” / 100”)
- Philips Hue Flux LED-strip (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Philips Hue Flux ultra bright LED-strip (3 m / 5 m / 10 m)
- Philips Hue Omniglow LED-strip (3 m / 5 m / 10 m)
Hva trenger jeg for å komme i gang?
For å kunne synkronisere lyset trenger du:
- Philips Hue-lys med fargefunksjon
- Philips Hue Bridge (anbefales for best mulig opplevelse)
- Din foretrukne synkroniseringsalternativ
Tips: Få den beste opplevelsen
For en mer oppslukende effekt anbefaler vi å bruke flere lys og lamper, for eksempel:
- Hue Play light bars
- Hue Play-, Flux- og Omniglow LED-strip
- Hue Play Wall Washer