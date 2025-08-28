Otwórz aplikację Google Home.

Dotknij ikony plusa (+) w lewym górnym rogu.

Dotknij opcji Konfiguruj urządzenie.

Dotknij opcji Współpracuje z Google.

Na następnym ekranie wybierz Philips Hue z listy. Możesz przewinąć lub wpisać „Philips Hue” w polu wyszukiwania u góry ekranu.

Nastąpi przekierowanie na stronę konta Philips Hue. Dotknij opcji Tak, aby zezwolić aplikacji Google Home na sterowanie oświetleniem Hue. Aplikacja połączy Philips Hue z Asystentem Google.