Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: Hue Sync Box 8K + Mostek

Wyprzedaż

Zestaw: Hue Sync Box 8K + Mostek

Odblokuj oświetlenie przestrzenne! Z mostkiem Hue i Hue Play HDMI Sync Box 8K możesz cieszyć się dynamicznym oświetleniem, które zmienia kolor, przyciemnia się i rozjaśnia wraz z treścią na ekranie Twojego telewizora.

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Najważniejsze cechy produktu

  • Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
  • Certyfikowany HDMI 2.1
  • Podłącz do 4 urządzeń HDMI
  • Prosta konfiguracja mostka Hue
  • Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów

W tym zestawie

Zbliżenie przedniej części produktu Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Bridge

1 x Hue Bridge

Hue Bridge to serce zintegrowanego, intuicyjnego systemu inteligentnego oświetlenia i bezpieczeństwa. Dzięki prostej instalacji i szczegółowym instrukcjom w aplikacji Hue Bridge łączy ze sobą światła, kamery i czujniki, by działały w pełnej harmonii.

Bridge

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zestawy, które mogą Ci się spodobać

Play gradient lightstrip - 55 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip - 55 inch

969,00 zł

Play gradient lightstrip - 75 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip - 75 inch

1209,00 zł

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Hue White and color ambiance

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

1059,00 zł

Stwórz zestaw startowy
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)

Hue White and color ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)

529,00 zł

Stwórz zestaw startowy
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Hue White and color ambiance

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

679,00 zł

Przeglądaj zestawy z mostkiem Hue Bridge

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay