* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Wyprzedaż
Zestaw: Hue Sync Box 8K + Mostek
Odblokuj oświetlenie przestrzenne! Z mostkiem Hue i Hue Play HDMI Sync Box 8K możesz cieszyć się dynamicznym oświetleniem, które zmienia kolor, przyciemnia się i rozjaśnia wraz z treścią na ekranie Twojego telewizora.
Obecna cena to 1780,20 zł, cena pierwotna to 1978,00 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
- Certyfikowany HDMI 2.1
- Podłącz do 4 urządzeń HDMI
- Prosta konfiguracja mostka Hue
- Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
W tym zestawie
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
1 x Hue Bridge
Hue Bridge to serce zintegrowanego, intuicyjnego systemu inteligentnego oświetlenia i bezpieczeństwa. Dzięki prostej instalacji i szczegółowym instrukcjom w aplikacji Hue Bridge łączy ze sobą światła, kamery i czujniki, by działały w pełnej harmonii.Bridge
Zestawy, które mogą Ci się spodobać
Hue White and color ambiance
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
1059,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)
529,00 zł
Hue White and color ambiance
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
679,00 zł