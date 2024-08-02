1 x Hue White and color ambiance Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Ciesz się prawdziwym kinem domowym dzięki taśmie LED Philips Hue Play z kolorowym gradientem. Uzyskaj kolorowe światło, które zmienia się w zależności od tego, co widać na ekranie. W zestawie znajdują się uchwyty do montażu na telewizorach ściennych lub stojących z ekranami o przekątnej od 65" do 75".