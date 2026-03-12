Zestaw: Resilience: Taśma LED Plus + Hue Sync Box 8K + Mostek

2023,19 zł

Wyprzedaż
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Pozycja nie jest już dostępna

Informacje o Zestaw: Resilience: Taśma LED Plus + Hue Sync Box 8K + Mostek

Odblokuj oświetlenie przestrzenne! Z mostkiem Hue i Hue Play HDMI Sync Box 8K możesz obserwować, jak rozszerzalna 2-metrowa taśma LED Lightstrip Plus zmienia kolor, przyciemnia się i rozjaśnia wraz z treścią na ekranie Twojego telewizora.

  • Światło białe i w pełnym zakresie kolorów
  • Synchronizuj światła z ekranem telewizora
  • Podłącz do 4 urządzeń HDMI
  • Prosta konfiguracja mostka Hue
  • Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
  • Przelewy24
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