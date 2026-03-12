Odblokuj oświetlenie przestrzenne! Z mostkiem Hue i Hue Play HDMI Sync Box 8K możesz obserwować, jak rozszerzalna 2-metrowa taśma LED Lightstrip Plus zmienia kolor, przyciemnia się i rozjaśnia wraz z treścią na ekranie Twojego telewizora.

Światło białe i w pełnym zakresie kolorów

Synchronizuj światła z ekranem telewizora

Podłącz do 4 urządzeń HDMI

Prosta konfiguracja mostka Hue

Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów