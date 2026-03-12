Zestaw: Resilience: Taśma LED Plus + Hue Sync Box 8K + Mostek
2023,19 zł
Cena zestawu wynosi 2023,19 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 2328,99 zł
Wyprzedaż
Pozycja nie jest już dostępna
Informacje o Zestaw: Resilience: Taśma LED Plus + Hue Sync Box 8K + Mostek
Odblokuj oświetlenie przestrzenne! Z mostkiem Hue i Hue Play HDMI Sync Box 8K możesz obserwować, jak rozszerzalna 2-metrowa taśma LED Lightstrip Plus zmienia kolor, przyciemnia się i rozjaśnia wraz z treścią na ekranie Twojego telewizora.
- Światło białe i w pełnym zakresie kolorów
- Synchronizuj światła z ekranem telewizora
- Podłącz do 4 urządzeń HDMI
- Prosta konfiguracja mostka Hue
- Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 330190
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
- 1
- Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue Bridge
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