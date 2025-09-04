Pomoc
  • Podłącz i baw się
  • Inicjowanie alarmów dźwiękowych
  • Współpracuje z elementami ekosystemu Hue
Znajdź instrukcję obsługi swojego produktu

Dzwonek Hue Smart Chime podłączony do gniazdka ściennego w kuchni wydaje sygnał dźwiękowy.

Usłysz go w każdym miejscu

Inteligentny dzwonek do drzwi umożliwia błyskawiczne odbieranie alertów dźwiękowych. Warto rozmieścić kilka dzwonków w różnych miejscach domu, tak aby nie przegapić żadnego gościa, niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś.

Włamywacz wychodzący przez drzwi wejściowe, gdy w domu światła świecą się na czerwono, a dzwonek Hue Chime wydaje sygnał alarmowy.

Odstraszanie nieproszonych gości za pomocą dźwięku i światła

Alarm w formie głośnego dźwięku i mieniących się świateł możesz uruchomić ręcznie albo ustawić jego inicjowanie automatycznie, w reakcji na naruszenie zabezpieczeń systemu Hue Secure.

Mężczyzna steruje wideodomofonem, dzwonkiem i oświetleniem Philips Hue za pomocą aplikacji Hue na swoim smartfonie.

Pełna kontrola w jednej aplikacji

Przez aplikację Hue możesz sterować działaniem inteligentnego dzwonka wideo, inteligentnego dzwonka do drzwi i świateł Philips Hue — nie potrzebujesz do tego innych aplikacji. Będąc w dowolnym miejscu, dostawaj natychmiastowe powiadomienia, konfiguruj ustawienia i miej kontrolę nad tym co dzieje się w domu.

Hue inteligentny dzwonek do drzwi uruchamiający alarm i zakładka dźwięków dzwonka w aplikacji Hue pokazująca różne dźwięki.

Dopasuj system do własnego rytmu dnia

Wybierz dźwięk dzwonka, reguluj głośność, ustaw okresy wyciszenia oraz zmieniaj dźwięki w zależności od pory dnia. Lokalny przycisk sterowania pozwala łatwo wyciszać dźwięk i wyłączać wyciszenie.

Dzwonek Hue Smart Chime podłączony do gniazdka ściennego.

Prosta konfiguracja

Urządzenie można podłączyć do dowolnego gniazdka i od razu używać, bez żadnych dodatkowych przewodów ani specjalnego konfigurowania.

Wideodomofon Hue w kolorze czarnym i inteligentny dzwonek Hue w kolorze białym.

Inteligetny dzwonek wideo i Inteligetny dzwonek do drzwi. Razem silniejsi.

Łącząc dzwonek do drzwi z dzwonkiem wideo Hue, uzyskasz sprytniejszy, zdalnie sterowany system zdolny rozsyłać powiadomienia po całym domu i błyskawicznie informujący Cię o pojawieniu się gościa przed drzwiami.

Mężczyzna siedzi na sofie i otrzymuje powiadomienie o wykryciu na swoim smartfonie za pośrednictwem aplikacji Hue.

Bezproblemowa integracja z ekosystemem Hue.

Inteligentny dzwonek do drzwi współpracuje ze wszystkimi produktami Secure, w tym kamerami i wewnętrznymi czujnikami ruchu. Gdy w którymkolwiek miejscu zostanie wykryty ruch, od razu usłyszysz alert dźwiękowy. Dzięki temu od razu wiesz, co się dzieje w domu.

Znajdź plan

Odblokowanie niektórych funkcji kamery Secure wymaga planu. Poznaj różne plany, Odkryj co je wyróżnia i wybierz ten, który jest dla Ciebie odpowiedni.

Przeglądaj plany

Pytania i odpowiedzi

Czym jest dzwonek do drzwi emitujący światło i jak działa?

Czy mogę zdjąć przednią obudowę inteligentnego dzwonka?

Jak głośna jest syrena?

Czy mogę samodzielnie dodać dźwięki do mojego dzwonka do drzwi?

Czy mogę wyciszyć/włączyć inteligentny dzwonek do drzwi bez aplikacji Hue?

Co oznacza MotionAwareTM dla inteligentnego dzwonka do drzwi?

Czy mogę skonfigurować różne poziomy głośności dla mojego Inteligentnego dzwonka do drzwi?

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Materiał

    Plastik

  • Kolor Korpusu

    Biel

Wymiary i waga opakowania

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

