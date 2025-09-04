Inteligentny dzwonek do drzwi umożliwia błyskawiczne odbieranie alertów dźwiękowych. Warto rozmieścić kilka dzwonków w różnych miejscach domu, tak aby nie przegapić żadnego gościa, niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś.
- Podłącz i baw się
- Inicjowanie alarmów dźwiękowych
- Współpracuje z elementami ekosystemu Hue
Usłysz go w każdym miejscu
Odstraszanie nieproszonych gości za pomocą dźwięku i światła
Alarm w formie głośnego dźwięku i mieniących się świateł możesz uruchomić ręcznie albo ustawić jego inicjowanie automatycznie, w reakcji na naruszenie zabezpieczeń systemu Hue Secure.
Pełna kontrola w jednej aplikacji
Przez aplikację Hue możesz sterować działaniem inteligentnego dzwonka wideo, inteligentnego dzwonka do drzwi i świateł Philips Hue — nie potrzebujesz do tego innych aplikacji. Będąc w dowolnym miejscu, dostawaj natychmiastowe powiadomienia, konfiguruj ustawienia i miej kontrolę nad tym co dzieje się w domu.
Dopasuj system do własnego rytmu dnia
Wybierz dźwięk dzwonka, reguluj głośność, ustaw okresy wyciszenia oraz zmieniaj dźwięki w zależności od pory dnia. Lokalny przycisk sterowania pozwala łatwo wyciszać dźwięk i wyłączać wyciszenie.
Prosta konfiguracja
Urządzenie można podłączyć do dowolnego gniazdka i od razu używać, bez żadnych dodatkowych przewodów ani specjalnego konfigurowania.
Inteligetny dzwonek wideo i Inteligetny dzwonek do drzwi. Razem silniejsi.
Łącząc dzwonek do drzwi z dzwonkiem wideo Hue, uzyskasz sprytniejszy, zdalnie sterowany system zdolny rozsyłać powiadomienia po całym domu i błyskawicznie informujący Cię o pojawieniu się gościa przed drzwiami.
Bezproblemowa integracja z ekosystemem Hue.
Inteligentny dzwonek do drzwi współpracuje ze wszystkimi produktami Secure, w tym kamerami i wewnętrznymi czujnikami ruchu. Gdy w którymkolwiek miejscu zostanie wykryty ruch, od razu usłyszysz alert dźwiękowy. Dzięki temu od razu wiesz, co się dzieje w domu.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Materiał
Plastik
Kolor Korpusu
Biel
Wymiary i waga opakowania
Serwis
Dane techniczne
Obsługiwane wersje
Inne
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.