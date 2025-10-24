Duże łazienkowe lustro Adore z oświetleniem dookoła krawędzi ułatwi Ci czynności, które wykonujesz codzienne rano i wieczorem. Świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth albo dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.