Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 3 szt.

Nowość

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 3 szt.

Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tą żarówką Philips Hue Essential, oferującą pełną gamę kolorów i światło białe z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — lub stwórz własne! Zgodna ze wszystkimi produktami Philips Hue.

Promocja

Najważniejsze cechy produktu

  • Do 806 lumenów
  • Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
  • Z możliwością przyciemniania do 2%​ jasności
  • Essential, kolorowe
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Porównaj żarówki Hue Essential i Hue LED

Hue Essential

Hue

Strumień świetlny

806 lumenów
Opcje 810, 1100, 1600 lumenów

Precyzyjny kolor Chromasync™

Nie
Tak

Możliwość ściemniania

Niskie przyciemnienie do 2% jasności
Ultra-niskie przyciemnienie do 0,2% jasności

Zakres temperatury barwowej

Podstawowe odcienie bieli (2200–6500K)
Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)

Dwóch przyjaciół na kanapie pod różowym blaskiem oświetlenia Smart Philips Hue.

Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem

To najbardziej zaawansowany, intuicyjny i przyjemny sposób oświetlenia domu wewnątrz i na zewnątrz. Stwórz własną konfigurację, wybierając spośród inteligentnych żarówek, lamp, opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego i akcesoriów. Odblokuj wszystkie funkcje dzięki inteligentnemu Hue Bridge lub Bridge Pro i skonfiguruj oraz steruj wszystkim za pomocą aplikacji Hue. Ciesz się automatyzacjami, synchronizacją z telewizorem, grami i muzyką, odblokuj inteligentne zabezpieczenia domu, steruj urządzeniami spoza domu i nie tylko!

Porównanie dwóch żarówek Smart Hue – jednej świecącej na różowo, a drugiej w ciepłym świetle białym.

Stwórz wyjątkowy nastrój

Dzięki 8 milionom kolorów i wielu odcieniom ciepłej i jasnej bieli światła możesz stworzyć idealny nastrój do wszystkiego, co robisz w środku i na zewnątrz. Wybierz jedną z naszych kolorowych, dopasowanych scen świetlnych (lub zaprojektuj własną!), pracuj lub relaksuj się przy optymalnym odcieniu światła białego, a nawet spraw, by twoje światła błyszczały jak gwiazdy w tych wyjątkowych chwilach.

Porównanie dwóch lamp Smart Hue w sypialni – jedna przyciemniona do przytulnych 2% całkowitej jasności, druga świecąca jasnym blaskiem na 100%.

Ciesz się bezproblemowym przyciemnianiem

Tradycyjne żarówki wymagają specjalnego regulatora przyciemniania, który podłącza się do domowej instalacji elektrycznej. Dzięki inteligentnemu oświetleniu z możliwością ściemniania — aplikacja Hue, inteligentne przełączniki, a nawet twój głos mogą natychmiast i płynnie przyciemnić światła do niskiego poziomu.

Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — nowe systemy sterowania oświetleniem inteligentnego domu.

Zdobądź to wszystko z Bridge

Hue Bridge i Bridge Pro odblokowują rozbudowany zestaw zaawansowanych funkcji Smart oświetlenia. Należą do nich niesamowite efekty świetlne, oświetlenie przestrzenne synchronizujące się z rozrywką domową, integracja Hue Secure z zabezpieczeniami domu za pomocą świateł i kamer, kontrola głosowa przy użyciu inteligentnych asystentów oraz wiele sprytnych automatyzacji. Bridge Pro to nasze najbardziej zaawansowane inteligentne centrum sterowania, które odblokowuje więcej funkcji, więcej świateł i działa jeszcze szybciej.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

  • Ściemnialna

    Tak

Wymiary źródła światła

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

