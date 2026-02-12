Lampa Hue Play to prosty sposób na to, aby Twój telewizor robił większe wrażenie. Wystarczy ją zamontować za telewizorem, a ściana za nim rozświetli się kolorowym światłem. Mimo że jest mała, daje dużo światła, a dzięki specjalnej technologii ColorCast, kolory są żywe i nasycone. Elegancki wygląd sprawia, że pasuje do każdego wnętrza, a szczególnie do kina domowego.