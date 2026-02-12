Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Lampa Hue Play wall washer

Lampa Hue Play wall washer

Lampa Hue Play to prosty sposób na to, aby Twój telewizor robił większe wrażenie. Wystarczy ją zamontować za telewizorem, a ściana za nim rozświetli się kolorowym światłem. Mimo że jest mała, daje dużo światła, a dzięki specjalnej technologii ColorCast, kolory są żywe i nasycone. Elegancki wygląd sprawia, że pasuje do każdego wnętrza, a szczególnie do kina domowego.

Kolor

Opakowanie

Najważniejsze cechy produktu

  • Technologia ColorCast
  • 1035 lumenów
  • Wysokość x szerokość: 15,7 x 9,1 cm
  • Matowa biel
  • Aluminium
Znajdź instrukcję obsługi swojego produktu

Kompaktowa, a mimo to niesamowicie wydajna

Nie daj się zwieść niewielkim rozmiarom — ta lampa daje naprawdę dużo światła.

Lampa Play do podświetlania ściany w białym i czarnym kolorze aluminium prezentująca technologię LED ColorCast.
Światło LED do mycia ścian emitujące gradienty jasnego, nasyconego zielonego i żółtego światła.

Jaśniejsze, szersze, wydajniejsze

Dwa razy jaśniejsze światło niż inne podświetlenia - lampa Play oferuje również technologię ColorCast™, która zapewnia jeszcze szersze rozprzestrzenienie bogatych, głęboko nasyconych gradientów kolorów.

Lampa do oświetlenia ścian Hue Play umieszczona na biurku obok ściany w bieli.

Mała i elegancka

Wykończenie z matowego aluminium najwyższej jakości i kompaktowa konstrukcja czynią z niej idealny element wystroju wnętrza — bez kompromisów w kwestii światła.

Oświetlenie ścienne w salonie światłem niebieskim i zielonym, wykorzystujące dwie lampy ścienne Play umieszczone po każdej stronie telewizora.

Stworzona do synchronizacji oświetlenia

Jako część rodziny Play, został zaprojektowany z myślą o prawdziwie wciągającym oświetleniu przestrzennym.

Poznaj synchronizację Hue

Rodzina produktów Philips Hue

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Obsługiwane wersje

Inne

