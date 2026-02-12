Nie daj się zwieść niewielkim rozmiarom — ta lampa daje naprawdę dużo światła.
Lampa Hue Play wall washer
Lampa Hue Play to prosty sposób na to, aby Twój telewizor robił większe wrażenie. Wystarczy ją zamontować za telewizorem, a ściana za nim rozświetli się kolorowym światłem. Mimo że jest mała, daje dużo światła, a dzięki specjalnej technologii ColorCast, kolory są żywe i nasycone. Elegancki wygląd sprawia, że pasuje do każdego wnętrza, a szczególnie do kina domowego.
Kolor
Opakowanie
Obecna cena to 909,00 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Technologia ColorCast
- 1035 lumenów
- Wysokość x szerokość: 15,7 x 9,1 cm
- Matowa biel
- Aluminium
Jaśniejsze, szersze, wydajniejsze
Dwa razy jaśniejsze światło niż inne podświetlenia - lampa Play oferuje również technologię ColorCast™, która zapewnia jeszcze szersze rozprzestrzenienie bogatych, głęboko nasyconych gradientów kolorów.
Mała i elegancka
Wykończenie z matowego aluminium najwyższej jakości i kompaktowa konstrukcja czynią z niej idealny element wystroju wnętrza — bez kompromisów w kwestii światła.
Stworzona do synchronizacji oświetlenia
Jako część rodziny Play, został zaprojektowany z myślą o prawdziwie wciągającym oświetleniu przestrzennym.
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest różnica między jednopakiem lamp Hue Play wall washer a zestawem 2?
Jaka jest różnica między jednopakiem lamp Hue Play wall washer a zestawem 2?
Czy muszę kupić osobne akcesoria, aby używać lampy Hue Play wall washer?
Czy muszę kupić osobne akcesoria, aby używać lampy Hue Play wall washer?
Gdzie powinienem zamontować moją lampę Hue Play wall washer?
Gdzie powinienem zamontować moją lampę Hue Play wall washer?
Czy moja lampa Hue Play wall washer ma włącznik/wyłącznik lub przycisk do sterowania kolorami?
Czy moja lampa Hue Play wall washer ma włącznik/wyłącznik lub przycisk do sterowania kolorami?
Czego potrzebuję, aby zsynchronizować lampę Hue Play z telewizorem lub komputerem?
Czego potrzebuję, aby zsynchronizować lampę Hue Play z telewizorem lub komputerem?
Czy mogę używać lampy Hue Play wall washer z innymi lampami Philips Hue?
Czy mogę używać lampy Hue Play wall washer z innymi lampami Philips Hue?
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk