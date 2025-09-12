Pomoc
Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Wprowadź do swojego domu ciepłe światło (2700 K) najwyższej jakości dzięki naszej najinteligentniejszej jak dotąd żarówce. Dzięki maksymalnej jasności na poziomie 1600 lumenów i możliwości przyciemniania możesz w pełni dostosować światło do własnych potrzeb, płynnie regulując jasność za pomocą aplikacji Hue od wartości maksymalnej aż do poziomu 5%.

Najważniejsze cechy produktu

  • Do 1600 lumenów
  • Ciepłe białe światło (2700 K)
  • Z możliwością przyciemniania do 5% jasności
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
  • Łatwa instalacja i użytkowanie
Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth

Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth

Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.

Dopasuj białe światło do swoich potrzeb

Dopasuj białe światło do swoich potrzeb

Inteligentne żarówki i lampy Philips Hue dają przyjemne białe światło. Łatwa możliwość przyciemniania zapewnia odpowiednią ilość światła od poranka do wieczora, dopasowując oświetlenie do Twoich potrzeb.

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).

