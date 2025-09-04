Gdy dzwonek wideo wykryje ruch, światła Philips Hue automatycznie się włączą. A kiedy ktoś zadzwoni do drzwi, światła delikatnie zamigają, sygnalizując w ten sposób, że masz gościa u progu.
- Obraz 2K i dwukierunkowe połączenie audio
- Podłącz inteligentny dzwonek do drzwi, gdzie tylko chcesz
- Doskonała widoczność za dnia i nocą
Wykryto ruch? Zapalamy światła!
Bez względu na to gdzie jesteś, wiesz, kto Cię właśnie odwiedza
Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia po wykryciu ruchu. Sprawdź transmisję wideo na żywo i porozmawiaj z odwiedzającymi, korzystając z wbudowanego mikrofonu.
Pełna kontrola w jednej aplikacji
Przez aplikację Hue możesz sterować działaniem inteligentnego dzwonka wideo, inteligentnego dzwonka do drzwi i świateł Philips Hue — nie potrzebujesz do tego innych aplikacji. Będąc w dowolnym miejscu, dostawaj natychmiastowe powiadomienia, konfiguruj ustawienia i miej kontrolę nad tym co dzieje się w domu.
Zobacz każdy szczegół
Ciesz się wysoką rozdzielczością 2K i zakresem widzenia 180° w pionie — idealnie, aby rozpoznać gości i dostawy pod Twoimi drzwiami.
Nigdy nie przegap żadnego gościa
Gdy przed drzwiami pojawi się gość, w całym domu usłyszysz dźwiękowe alerty, a na telefon od razu dostaniesz powiadomienie.
Identyfikowanie gości za pomocą prostych poleceń
Obraz z dzwonka wideo może być przekazywany na żywo do obsługiwanych inteligentnych urządzeń ekranowych za pomocą aplikacji takich jak Alexa, Asystent Google czy Apple Home.
Bezproblemowa integracja z ekosystemem Hue.
Hue Bridge jest niezbędny do korzystania z funkcji zintegrowanych ze światłem, takich jak włączanie świateł po wykryciu ruchu, uruchamianie alarmów świetlnych lub używanie dzwonka świetlnego po zadzwonieniu dzwonka do drzwi.
Pytania i odpowiedzi
Jakich narzędzi potrzebuję do zainstalowania Hue inteligentnego dzwonka wideo?
Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo ma baterię (zapasową)?
Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo będzie działał z moim obecnym dzwonkiem do drzwi?
Czy mogę zainstalować Hue Secure inteligentny dzwonek wideo samodzielnie, czy potrzebuję elektryka?
Jakie jest pole widzenia kamery?
Jaka jest rozdzielczość kamery?
Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo wymaga Bridge?
Czy dzwonek jest odporny na warunki atmosferyczne?
Czym jest dzwonek do drzwi z efektem świetlnym i jak działa?
Czy mogę zdjąć przednią obudowę inteligentnego dzwonka?
Jak głośna jest syrena?
Czy mogę samodzielnie dodać dźwięki do mojego dzwonka?
Czy mogę wyciszyć/włączyć inteligentny dzwonek do drzwi bez aplikacji Hue?
Co oznacza MotionAwareTM dla inteligentnego dzwonka do drzwi?
Czy mogę skonfigurować różne poziomy głośności dla mojego Inteligentnego dzwonka do drzwi?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.