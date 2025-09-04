Pomoc
  • Obraz 2K i dwukierunkowe połączenie audio
  • Podłącz inteligentny dzwonek do drzwi, gdzie tylko chcesz
  • Doskonała widoczność za dnia i nocą
Osoba podchodzi do drzwi wejściowych domu, uruchamiając oświetlenie Philips Hue za pomocą wideodomofonu.

Wykryto ruch? Zapalamy światła!

Gdy dzwonek wideo wykryje ruch, światła Philips Hue automatycznie się włączą. A kiedy ktoś zadzwoni do drzwi, światła delikatnie zamigają, sygnalizując w ten sposób, że masz gościa u progu.

Osoba otrzymuje powiadomienie o wykryciu ruchu i monitoruje drzwi wejściowe za pomocą aplikacji Hue, gdy jest poza domem.

Bez względu na to gdzie jesteś, wiesz, kto Cię właśnie odwiedza

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia po wykryciu ruchu. Sprawdź transmisję wideo na żywo i porozmawiaj z odwiedzającymi, korzystając z wbudowanego mikrofonu.

Mężczyzna steruje wideodomofonem, dzwonkiem i oświetleniem Philips Hue za pomocą aplikacji Hue na swoim smartfonie.

Pełna kontrola w jednej aplikacji

Przez aplikację Hue możesz sterować działaniem inteligentnego dzwonka wideo, inteligentnego dzwonka do drzwi i świateł Philips Hue — nie potrzebujesz do tego innych aplikacji. Będąc w dowolnym miejscu, dostawaj natychmiastowe powiadomienia, konfiguruj ustawienia i miej kontrolę nad tym co dzieje się w domu.

Drzwi wejściowe z dostawą paczek i wstawioną fotografią przedstawiającą dostawcę widzianego przez wideodomofon Hue.

Zobacz każdy szczegół

Ciesz się wysoką rozdzielczością 2K i zakresem widzenia 180° w pionie — idealnie, aby rozpoznać gości i dostawy pod Twoimi drzwiami.

Dzwonek Hue Smart Chime podłączony do gniazdka ściennego w kuchni wydaje sygnał dźwiękowy.

Nigdy nie przegap żadnego gościa

Gdy przed drzwiami pojawi się gość, w całym domu usłyszysz dźwiękowe alerty, a na telefon od razu dostaniesz powiadomienie.

Mężczyzna siedzi przy laptopie i monitoruje drzwi wejściowe za pomocą transmisji na żywo z dzwonka Hue Doorbell.

Identyfikowanie gości za pomocą prostych poleceń

Obraz z dzwonka wideo może być przekazywany na żywo do obsługiwanych inteligentnych urządzeń ekranowych za pomocą aplikacji takich jak Alexa, Asystent Google czy Apple Home.

Mężczyzna siedzi na sofie i otrzymuje powiadomienie o wykryciu na swoim smartfonie za pośrednictwem aplikacji Hue.

Bezproblemowa integracja z ekosystemem Hue.

Hue Bridge jest niezbędny do korzystania z funkcji zintegrowanych ze światłem, takich jak włączanie świateł po wykryciu ruchu, uruchamianie alarmów świetlnych lub używanie dzwonka świetlnego po zadzwonieniu dzwonka do drzwi.

Pytania i odpowiedzi

Jakich narzędzi potrzebuję do zainstalowania Hue inteligentnego dzwonka wideo?

Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo ma baterię (zapasową)?

Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo będzie działał z moim obecnym dzwonkiem do drzwi?

Czy mogę zainstalować Hue Secure inteligentny dzwonek wideo samodzielnie, czy potrzebuję elektryka?

Jakie jest pole widzenia kamery?

Jaka jest rozdzielczość kamery?

Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo wymaga Bridge?

Czy dzwonek jest odporny na warunki atmosferyczne?

Czym jest dzwonek do drzwi z efektem świetlnym i jak działa?

Czy mogę zdjąć przednią obudowę inteligentnego dzwonka?

Jak głośna jest syrena?

Czy mogę samodzielnie dodać dźwięki do mojego dzwonka?

Czy mogę wyciszyć/włączyć inteligentny dzwonek do drzwi bez aplikacji Hue?

Co oznacza MotionAwareTM dla inteligentnego dzwonka do drzwi?

Czy mogę skonfigurować różne poziomy głośności dla mojego Inteligentnego dzwonka do drzwi?

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Plastik

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Wymiary i waga opakowania

Serwis

Dane techniczne

Kamera

Obsługiwane wersje

Inne

Pomoc techniczna Hue

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Zobacz sekcję Pomoc techniczna

