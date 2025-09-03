Spraw sobie kolorowe, reagujące na obraz oświetlenie gradientowe do grania. Taśmę LED Play gradient PC można przymocować z tyłu ekranu w konfiguracji z trzema monitorami o przekątnej od 24" do 27" za pomocą dołączonych uchwytów. Aktywuj synchronizację z aplikacją Hue Sync i zobacz, jak akcja na ekranie powoduje zmianę oświetlenia. Do zestawu dołączony jest mostek Hue Bridge.